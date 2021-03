Threadit : cette extension Chrome permet de filmer son travail pour éviter les réunions interminables

Google continue d’améliorer les conditions de télétravail en lançant Threadit, une application qui facilite la communication entre collègues. Cette dernière permet d’enregistrer de courtes vidéos pour présenter un projet, son avancée, répondre à une question, bref, toutes les interactions nécessaires dans une équipe. Elle est disponible dès aujourd’hui sur le Chrome Web Store.

Bon nombre d’outils permettent de travailler plus sereinement de chez soi. Avec l’arrivée de la pandémie de COVID-19, ces derniers se sont par ailleurs développés en masse, et ceux existants ont fait l’objet de nombreuses mises à jour. Google, en particulier, s’érige en leader des applications axées sur le télétravail avec sa suite cloud, ainsi que ses solutions de visioconférence. Aujourd’hui, une nouvelle extension vient compléter la collection.

Intitulée Threadit, cette application a pour but de faciliter la communication entre collègues qui travaillent à distance. Pour cela, elle propose tout simplement de se filmer en train de répondre à une question, présenter l’avancée du projet ou tout bonnement de demander de l’aide. Plus besoin d’attendre que tout le monde soit disponible pour organiser des réunions qui durent souvent des heures. En plus de rester connecté avec ses collègues, Threadit promet donc un gain de temps considérable.

Google veut faciliter la communication entre collègues en télétravail

Il faut dire que le télétravail, Google connaît bien. En juillet 2020, la firme de Mountain View a autorisé ses collaborateurs à travailler de chez eux pendant un an. L’équipe ayant développé le projet affirme par ailleurs ne s’être encore jamais rencontrée. « Nous savons que Threadit fonctionne parce que nous l’utilisons nous-mêmes. Notre équipe ne s’est toujours pas retrouvée en personne. Au lieu d’organiser des réunions ou de parler avec quelqu’un à son bureau, nous avons dû combiner travail et vie de famille. »

Le fonctionnement de Threadit est on ne peut plus simple. Il suffit d’appuyer sur un bouton, d’enregistrer son message vidéo et de l’envoyer à ses collègues. Ces derniers peuvent alors répondre de la même façon au contenu reçu, comme s’il s’agissait d’une conversation « réelle ». En cas d’erreur, il est possible de supprimer l’enregistrement et d’en filmer un nouveau. Enfin, l’extension permet de coller bout à bout plusieurs petites vidéos pour en former une seule. Threadit est disponible dès maintenant sur le Chrome Web Stores.

