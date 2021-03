WhatsApp n’est plus compatible avec les iPhone 4S et iOS 9

L’application de messagerie instantanée WhatsApp a été mise à jour cette semaine. La nouvelle version comprend un changement majeur qui aura un impact sur certains utilisateurs qui ont encore de vieux téléphones.

Comme nous vous l’annoncions la semaine dernière, la dernière version de l'application n'est plus compatible avec iOS 9, ce qui signifie qu'elle ne fonctionnera plus sur l'iPhone 4s. En effet, l'iPhone 4S est le dernier iPhone qui ne peut pas aller au-delà d'iOS 9, ce qui signifie qu'à partir d'aujourd'hui, ses propriétaires ne sont pas plus protégés contre les attaques sur WhatsApp, et très bientôt, l'application deviendra inutilisable.

Désormais, tous les utilisateurs de WhatsApp qui utilisent un iPhone doivent être sous iOS 10 (sorti en 2016) ou une version ultérieure pour utiliser le service, comme l’indique un nouveau document d'assistance sur le site web de WhatsApp. En d’autres termes, les utilisateurs d'iOS auront besoin d'un iPhone 5 ou d'un modèle plus récent pour utiliser l'application de messagerie appartenant à Facebook.

D’autres appareils Apple ne sont également plus compatibles avec WhatsApp

Plusieurs terminaux du géant californien ne peuvent pas installer iOS 10, ce qui signifie que le support de WhatsApp s’arrête également pour eux. Il s’agit des iPad 2 et 3, de l’iPad mini 1 ainsi que de l’iPod touch 5G. Les iPhone 4S ne sont pas les seuls smartphones récemment abandonnés par l’application, puisque certains vieux appareils sous Android ne sont plus compatibles avec WhatsApp depuis le début de l’année. Les smartphones concernés sont ceux coincés sous Android 4.0.2 (ou une version précédente).

Ce changement intervient avec la version 2.21.50 de WhatsApp pour iPhone, qui peut être téléchargée depuis l'App Store. Les iPhone 4S et les autres appareils Apple devraient pouvoir continuer à utiliser l’application jusqu’au 1er janvier 2022. Cependant, d’ici là, les appareils concernés ne recevront plus aucune mise à jour de sécurité, ce qui rend l’application dangereuse à utiliser.

Pour les utilisateurs qui ne souhaitent plus utiliser l’application sur ces appareils, il est recommandé de sauvegarder vos conversations WhatsApp sur iCloud et de restaurer l'historique de vos conversations sur un appareil plus récent et pris en charge. WhatsApp explique le processus en détail sur une page FAQ dédiée aux sauvegardes sur iCloud.

Source : WhatsApp