Google permet à ses employés de rester en télétravail jusqu’en juillet 2021

Google autorise ses employés à rester en télétravail jusqu’au mois de juillet 2021. Face à la propagation du coronavirus, le géant américain va permettre à ses 200 000 employés éparpillés dans le monde de rester à la maison pendant une année complète.

En réaction aux mesures de confinement et de distanciation sociale contre le Covid-19, la plupart des entreprises américaines permettent à leurs employés de rester en télétravail. Alors que le virus continue de se propager aux Etats-Unis, Google a choisi de prolonger la possibilité de télétravailler jusqu’au 30 juin 2021. Jusqu’ici, la firme de Mountain View avait généralisé le travail à domicile jusqu’en janvier.

Google va favoriser le télétravail pendant une année complète

« Pour donner aux salariés la possibilité de s’organiser à l’avance, nous prolongeons jusqu’au 30 juin 2021 l’option permettant à ceux qui le souhaitent de travailler depuis la maison pour tous ceux qui n’ont pas besoin d’être au bureau » explique Sundar Pichai, PDG de Google, dans un communiqué relayé par l’AFP. Sans surprise, certains employés seront néanmoins obligés de se rendre physiquement dans les locaux en fonction de la nature de leur travail. Alphabet, maison mère de Google, a d’ailleurs progressivement réouvert les portes de ses locaux en juin dernier.

« Je sais que cela n’a pas été facile. J’espère que cela vous offrira la flexibilité dont vous avez besoin pour équilibrer le travail et prendre soin de vous et de vos proches au cours des 12 prochains mois » note le dirigeant dans un mémo interne envoyé aux employés de Google. Selon l’AFP, la décision de Sundar Pichai a notamment été influencée par les nombreuses incertitudes concernant la rentrée scolaire aux Etats-Unis.

De son côté, Twitter a décidé d’aller encore plus loin. Depuis le mois de mai 2020, le réseau social a généralisé le télétravail. Tous les employés qui le souhaitent peuvent continuer indéfiniment de travailler depuis chez eux, et ce, même après la pandémie. On s’attend à ce que d’autres grands groupes américains, dont Facebook, emboîtent le pas à Google dans les mois à venir. Jusqu’ici, le coronavirus a provoqué le décès de 150.000 personnes aux Etats-Unis.