Google offre un nouveau look et une section dédiée à l’IA au magasin d’extensions Chrome Web Store

Google a annoncé sur son blog que le Chrome Web Store bénéficie enfin de la nouvelle interface Material You que la compagnie a d’ores et déjà implémentée sur la plupart de ses applications.

Google a implémenté l’interface Material You dans son magasin d’applications pour Chrome. Les extensions pour le navigateur le plus populaire au monde bénéficient désormais du même habillage visuel que les applications les plus connues de la firme de Mountain View, à savoir Gmail, Google Drive et autre Maps. Ce ravalement de façade virtuel offre « de nouvelles palettes de couleurs, des styles de cartes actualisés avec des coins arrondis et une meilleure lisibilité des icônes qui s’intègrent mieux à l’aspect général de Chrome ».

En 2023, il est impossible de sortir une application ou un service sans qu’il n'intègre un peu d’intelligence artificielle. En toute logique, Google dédie une section du Chrome Web Store à l’IA. Avouons-le, les extensions optimisées par l’IA sont encore peu nombreuses sur le Store (il y en a 12), mais on peut se risquer à avancer que cette rubrique du site est destinée à s’enrichir très rapidement tant les les grands modèles de langage et les chatbots tels que ChatGPT s'imposent dans notre quotidien.

Google améliore l’apparence et la navigation dans le Chrome Web Store

En ces temps de crise économique, les internautes sont plus près de leurs sous que jamais. Le Chrome Web Store veut vous faire économiser de l'argent en créant une section dédiée au Shopping et au pouvoir d’achat. De manière générale, vous constaterez que la nouvelle interface est bien plus intuitive, épurée et facile à appréhender. « La barre de recherche se trouve désormais en haut à droite de l’écran pour un accès plus rapide », et « ses fonctionnalités ont été améliorées, de sorte que vous pouvez filtrer tous les thèmes et extensions plus facilement ».

Ajoutons à cela que Google va vous proposer des extensions plus en accord avec vos intérêts, grâce aux informations que la compagnie a recueillies vous concernant, en fonction des extensions que vous avez téléchargées.