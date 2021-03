The Witcher saison 2 : sept acteurs rejoignent le casting de la série Netflix

La saison 2 de The Witcher commence à faire parler d'elle. Plusieurs mois avant la diffusion sur Netflix, une partie du casting a été officiellement annoncée. 7 acteurs vont venir rejoindre Henry Cavill et Anya Chalotra sur le continent, le monde médiévale où officie Geralt de Riv. On fait le point sur les personnages confirmés par Netflix, dont les célèbres Nenneke, Dijkstra et Philippa Eilhart.

Après le succès de tonitruant de la saison 1 de The Witcher, Netflix s'est rapidement lancé dans le développement d'une seconde saison. Cette seconde salve de 8 épisodes contera le périple de Geralt de Riv et Ciri, pourchassée par les Nilfgaardiens, jusqu'à Kaer Morhen, le bastion des sorceleurs. Sur place, Geralt retrouvera des camarades comme Vesemir, son sage mentor, ou Lambert, un sorceleur bourru mais fidèle.

Lors de cette seconde saison, d'autres personnages vont venir gonfler l'intrigue. Dans un tweet publié ce lundi 22 mars 2021, le compte officiel de la série Netflix a annoncé l'arrivée de 7 nouveaux personnages bien connus des fans de la saga. “Des amis et des ennemis se rassemblent de partout sur le continent” tease le compte.

Voici les 7 nouveaux personnages de la saison 2 de The Witcher

Adjoa Andoh (La Chronique des Bridgerton, Invictus, Doctor Who) incarne Nenneke, la prêtresse du temple Melitele. Dans les romans de Andrzej Sapkowski, Geralt de Riv trouve régulièrement refuge auprès de la prêtresse après un combat difficile. “Elle a soigné de nombreux voyageurs, dont Geralt de Riv, avec ses élixirs, ses onguents et ses conseils avisés” explique Netflix.

Netflix annonce ensuite l'entrée en scène de Philippa Eilhart, principale conseillère du roi Vizimir de Redania. La sorcière est réputée pour tirer les ficelles du monde politique depuis les coulisses. Le personnage est notamment apparu dans le jeu The Witcher 3 :Wild Hunt. Dans la série, elle sera incarnée par Cassie Clare (Mamma Mia!, La Belle et la Bête, Delicious).

Sigismund Dijkstra, un autre personnage phare de The Witcher 3 :Wild Hunt, apparaitra dans la saison 2. Incarné par Graham McTavish (The Hobbit, John Rambo, Preacher), Dijkstra est le chef des services secrets du renseignement redanien. Véritable cerveau criminel, il entretient une relation ami/ennemi avec Geralt de Riv. “Son style impressionnant et sa force physique sont supérieurs à sa connaissance des rois et des mages” souligne Netflix.

Netflix n'hésite pas à ajouter des personnages absents des romans à sa série. C'est notamment le cas de Ba'Lian. Il s'agit d'un elfe ayant trouvé refuge sur un territoire inconnu du continent après les batailles de la fin de la saison 1 dans le Nord. Le personnage est décrit comme “courageux et passionné”. Ba'Lian est interprété par Kevin Doyle (Dowtown Abbey, Rochester, le dernier des libertins, Inspecteur Barnaby).

Passons ensuite à Rience. Ce redoutable mage est un impitoyable limier. Dans le roman originel, il est envoyé par Vilgefortz de Roggeveen pour traquer Ciri après le massacre de Cintra. Dans la série, “Rience est employé par un mystérieux seigneur afin de retrouver la trace d'un bijou précieux”. On s'attend à ce que le magicien croise la route de Geralt de Riv à ses risques et périls. C'est l'acteur Chris Fulton (Bridgerton, Clique, Succession) qui prêtera ses traits au personnage.

Enfin, Netflix annonce l'arrivée de Fenn et de Codringher. Dans les romans, le duo est à la tête d'un cabinet d'avocats réputés pour leur efficacité et leurs pratiques peu recommandables. “Codringher et Fenn s'occupent de l'information: rassembler, connaître, révéler et même enterrer, au juste prix” tease Netflix. Fenn est incarnée par Lizz Carr (The OA, Silent Witness, Les Misérables) tandis que Codringher apparaitra sous les traits de Simon Callow (4 mariages et un enterrement, Inspecteur Barnaby, Shakespeare in Love).

Pour rappel, la seconde saison de The Witcher n'est pas attendue avant fin 2021, voire début 2022. La production de la série a rencontré plusieurs embûches au cours des derniers mois, dont la blessure de Henri Cavill lors d'une scène. Notez aussi que le tournage avance actuellement au ralenti à cause des mesures sanitaires en vigueur contre le Covid-19. Que pensez-vous de l'introduction de ces nouveaux personnages dans le show ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous et on vous en dit plus dès que possible sur la saison 2 de la série.