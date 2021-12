The Witcher saison 2 : un épisode est déjà disponible en téléchargement sur les sites pirates avant la sortie sur Netflix

La saison 2 de The Witcher sera disponible dès vendredi 17 décembre en intégralité sur Netflix, mais il semble que le premier épisode ait déjà fuité sur la toile, puisque celui-ci a déjà été visionné par quelques internautes sur des sites pirates.

Après une première saison qui a cartonné en 2019 en récoltant 76 millions de vues en seulement un mois, la sortie de la deuxième saison de The Witcher est un des événements les plus attendus de la plateforme de streaming Netflix en 2021. La suite des aventures du sorceleur Geralt de Riv incarné par Henry Cavill arrivera officiellement ce vendredi 17 décembre à 9h01, mais certains internautes ont déjà pu visionner le premier épisode de la série.

D’après TorrentFreak, le premier épisode de la saison 2 de The Witcher a fuité sur des sites pirates. L’épisode aurait été diffusé hier, après qu’un individu a mis la main sur une copie du fichier de l’épisode « WEB-DL », qui suggère que la fuite provient d’une source en ligne. TorrentFreak a pu confirmer qu’il s’agissait bien du premier épisode de la nouvelle saison.

À lire également : The Witcher saison 2 : Netflix envoie du lourd avec une nouvelle bande-annonce épique

Le premier épisode de la saison 2 fuite en ligne avant la sortie officielle

Selon les informations de TorrentFreak, qui a pu visionner l’épisode, celui-ci comportait bien le logo de Netflix au début, les crédits à la fin et aucun filigrane n’apparaissait durant la lecture. De plus, le site note que le son provenait d’une piste audio stéréo avec le codec AAC, et que les sous-titres anglais étaient de la partie.

La fuite est donc un véritable cauchemar pour Netflix. Pour l’instant, seul le premier épisode de la saison 2 a été dévoilé, mais il n’est pas impossible que d’autres épisodes fuitent également d’ici demain. On imagine que Netflix va tout faire pour contenir la fuite, mais il sera compliqué pour la plateforme de supprimer toutes les copies qui circulent déjà sur la toile. En attendant la sortie officielle des nouvelles aventures de Geralt de Riv qui aura lieu demain, vous pouvez toujours aller visionner la bande-annonce de la saison 2.

Source : TorrentFreak