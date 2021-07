The Witcher saison 2 : Netflix dévoile la date de sortie et une nouvelle bande-annonce

The Witcher sera bientôt de retour. Netflix vient d'annoncer la date de sortie de la saison 2 de la série. Pour découvrir la suite des aventures de Géralt de Riv, Ciri et Yennefer, il faudra patienter jusqu'au 17 décembre 2021. Dans la foulée, le géant du streaming a révélé une nouvelle bande-annonce et le titre de 7 épisodes de cette seconde saison.

Comme s'y attendait, Netflix a profité de la première WitcherCon, un événement consacrée à l'univers de la série, pour lever le voile sur la date de diffusion de la saison 2 de The Witcher. Les 8 épisodes de la saison seront mis en ligne le vendredi 17 décembre 2021, juste avant les vacances d'hiver.

Pour mémoire, la première saison de The Witcher était sortie sur Netflix le vendredi 20 décembre 2019. Les jours après la diffusion, les premiers épisodes de la série avaient connu un succès tonitruant sur Netflix. La plateforme reste donc fidèle à son calendrier de diffusion. Pour patienter jusque là, Netflix propose de découvrir le film animée dérivé de l'univers, The Witcher: Nightmare of the Wolf, dès le 23 aout.

Voici la liste des épisodes de la saison 2 de The Witcher

Lors de la présentation, Netflix a levé le voile sur le titre de 7 épisodes de la saison. Afin de garder le suspense, le numéro 1 de la VOD a préféré taire le titre du 8ème et dernier épisode de la saison pour le moment. Voici la liste des épisodes communiquée :

Épisode 1 : A Grain of Truth

Épisode 2 : Kaer Morhen

Épisode 3 : What Is Lost

Épisode 4 : Redanian Intelligence

Épisode 5 : Turn Your Back

Épisode 6 : Dear Fried

Épisode 7 : Voleth Meir

Enfin, une nouvelle bande-annonce plus longue et complète a été mis en ligne. On y aperçoit notamment l'entrainement de Ciri à Kaer Morhen, la forteresse des sorceleurs, et les compères de Geralt, Vesemir et Lambert. Certaines scènes d'entraînement, sur les rondins de bois par exemple, rappellent beaucoup le jeu The Witcher 3 : Wild Hunt.

“On revient à Kaer Morhen pour la première fois, et dans une saison qui raconte comment Geralt devient un père pour Ciri, il était essentiel de rencontrer qui occupait le rôle de figure paternelle pour Geralt. On aboutit alors à une histoire multigénérationnelle car Vesemir et Ciri ont aussi des liens, et l’on comprend que tous ces personnages sont finalement reliés et devront apprendre au contact les uns des autres mais aussi se battre les uns contre les autres” explique Lauren Schmidt Hissrich, productrice de la série. Tout un programme !