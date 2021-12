The Witcher : voici le résumé de la saison 1 avant d’attaquer la saison 2

Ça y est, la saison 2 de The Witcher est disponible sur Netflix ! Mais, que s’est-il passé déjà dans la première saison 1 ? En effet, l’univers dense de la série couplé à sa chronologie non linéaire n’ont pas vraiment facilité la compréhension de l’histoire pour beaucoup. On vous propose un petit guide de tous les événements et notions à retenir avant de découvrir les nouveaux épisodes.

Les fans l’attendaient depuis longtemps. En dévoilant son adaptation de The Witcher en 2019, Netflix en avait pourtant fait inquiéter plus d’un, tant l’univers de fantasy créé par Andrzej Sapkowski est riche de personnages, stratégies politiques et de monstres en tout genre — sans compter les jeux de CD Projekt désormais inscrits au Panthéon du genre. Pourtant, la première saison rencontre un franc succès, aidée par une réalisation au poil, un respect impeccable de l’histoire (malgré quelques libertés) et un Henry Cavill rarement aussi à l’aise.

Aujourd’hui, il est temps de découvrir la saison 2 de The Witcher. Les plus impatients d’entre vous ont par ailleurs peut-être déjà mis la main sur une version piratée du premier épisode, disponible depuis hier sur les sites de téléchargement. Mais il y a fort à parier que, deux ans après la première saison, bon nombre de spectateurs aient tout bonnement oublié les enjeux de la série. D’autant que la narration se fait simultanément sur plusieurs époques et que de multiples personnages peuplent le Continent. Voici un petit récap' de tout ce qu’il faut savoir pour visionner dans de bonnes conditions ces nouveaux épisodes.

Un sorceleur, c’est quoi ?

Commençons donc par le commencement. Un sorceleur (un « witcher » en anglais) est un humain mutant embauché par les habitants de la région pour se débarrasser d’un monstre. En effet, dans le monde de The Witcher, comme dans tout univers de fantasy qui se respecte, les Hommes partagent plus ou moins leur quotidien avec des elfes, des nains, des sorcières et, donc, des monstres apparus lors d’un événement appelé la Conjonction des Mondes. Nul autre qu’un sorceleur n’a le savoir et les compétences nécessaires pour s’attaquer à ces bêtes féroces.

Mais ce pouvoir ne s’obtient pas sans sacrifice. En effet, les sorceleurs sont le plus souvent des orphelins, parfois même vendus par leurs parents contre quelques pièces, récupérés par la communauté. Dès leur plus tendre enfance, ils subissent alors un très lourd entraînement, dont notamment la fameuse Épreuve des herbes, qui consiste à injecter divers poisons et ingrédients dans le corps de l’enfant pour améliorer ses sens et ses réflexes. Selon la légende, seuls quatre apprentis sur dix survivent à cette étape ultime.

Geralt de Riv, c’est qui ?

Geralt de Riv est, vous l’aurez compris, un de ces sorceleurs tout droit sorti de l’École du Loup. À l’instar de ses comparses, il parcourt les routes du Continent en solitaire pour, contrat après contrat, gagner de quoi se nourrir et se loger. Mais Geralt est quelque peu différent. Alors que les sorceleurs sont connus pour ne ressentir aucune émotion — ce qui leur doit par ailleurs d’être particulièrement détestés par le restant de la population — le Boucher de Blaviken comme on le surnomme ne peut s’empêcher d’exprimer une certaine empathie envers son voisin.

C’est probablement cette particularité qui le pousse à rechercher Ciri. En effet, en 1231, Geralt apprend que son destin est lié à une mystérieuse petite fille. Ce n’est que des années plus tard qu’il fait la rencontre de Duny qui, après avoir été sauvé par le Loup Blanc, épouse la princesse Pavetta. Mais Geralt reste un sorceleur, et tout contrat mérite paiement. Ce dernier invoque alors le droit de surprise sur l’enfant à venir de ce mariage.

Pourquoi Ciri est-elle aussi importante ?

Ciri est donc la fille de Duny et Pavetta. Princesse de Cintra, l’un des quatre royaumes du Nord qui composent le Continent, elle est appelée à reprendre le trône de sa grand-mère Calanthe. Mais en 1263, son destin est chamboulé par l’Empereur de Nilfgaard, se trouvant au Sud, qui déclare la guerre aux Royaumes du Nord. En une nuit, Cintra se retrouve complètement décimé. Avant de mourir, Calanthe somme sa petite fille de retrouver Geralt de Riv, celle pour qui elle est l’Enfant surprise. Capturée par le chevalier Cahir, elle parvient à s’enfuir en utilisant les pouvoirs hérités de sa mère.

S’en suit alors une périlleuse course poursuite, car tout le monde veut mettre la main sur la petite Cirilla. D’un côté, Nilfgaard veut empêcher la princesse de remontrer sur le trône de Cintra et ainsi repousser l’envahisseur. De l’autre, les Quatre Royaumes veulent faire d’elle une marionnette capable de répondre à leurs moindres désirs. Au milieu de tout cela, Geralt recherche l’Enfant qui lui a été promise pour en faire une puissante sorceleuse. Tout cela, sans compter sur la mystérieuse Chasse Sauvage, à peine évoquée dans la saison 1, qui a également tout intérêt à faire taire la princesse…

Qui sont les autres personnages importants de The Witcher ?

Au cours de ses aventures, Geralt va faire la rencontre de deux personnages clés. À commencer par Jaskier, ménestrel fantasque en manque d’inspiration, qui se prend d’amitié pour le sorceleur et qui décide de le suivre pour retrouver l’envie de chanter. Malgré sa maladresse et son besoin irrésistible de courir les jupons, Jaskier se révèle étonnamment très utile en sortant Geralt de situations compromettantes à de nombreuses reprises.

Yennefer, quant à elle, est une sorcière au destin funeste. Bien que ses origines elfiques lui confèrent une puissance sans pareil, son apparence difforme pousse son entourage à l’exclure dès la naissance. Elle se fait alors recueillir par de puissantes sorcières et rejoint l’académie d’Aretuza, où elle apprend à maîtriser son immense pouvoir. Elle en ressort transformée, notamment physiquement, puis finit par rencontrer Geralt. Au cours de leurs péripéties ensemble, tous deux se retrouvent liés par un djinn, les forçant à s’aimer pour l’éternité contre leur gré.

La saison 1 se termine par, d’un côté, un affrontement contre Nilfgaard qui permet de constater l’étendue réelle des pouvoirs de Yennefer et, de l’autre, par les retrouvailles entre Geralt et Ciri. Alors que ces premiers épisodes servaient plus ou moins à poser le décor, ces dernières marquent le début d’une relation qui poussera les deux personnages à combattre les forces les plus obscures du Continent.