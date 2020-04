The Mandalorian : comment regarder gratuitement l’épisode 1 ce soir sur Canal+, C8 et CStar

L’épisode 1 de The Mandalorian, la série-événement de Disney+ issue de l’univers Star Wars, sera exceptionnellement diffusé gratuitement ce soir (7 avril 2020) sur Canal+, C8 et CStar. Voici comment être sûr de ne pas le rater !

Vous le savez sans doute : Disney+ est enfin disponible en France depuis ce matin à minuit très exactement. L’occasion d’installer au plus vite l’application Disney+ sur votre smartphone, tablette et télévision. Et surtout de regarder des films et séries issus du fonds Disney, en plus de contenus inédits et exclusifs en streaming, et jusqu’en 4K sur les dispositifs compatibles. Même si confinement oblige, la qualité sera limitée dans un premier temps à la HD.

Disney+ est disponible seul pour 6.99 € par mois ou 69.99 € en cas d’abonnement à l’année. La plateforme est également incluse dans plusieurs bouquets Canal+. Or, si vous ne voulez pas immédiatement vous abonner à Disney+ tout en découvrant le service, il y a des solutions. D’abord, pour son lancement, Disney+ propose 7 jours d’essai gratuit pour accéder à l’intégralité de la plateforme sur tous vos appareils, sans restriction.

The Mandalorian épisode 1 à la télévision : sur quelle chaîne, à quelle date et heure ?

Ensuite, et parce que Disney+ comme le groupe Canal+ savent très bien l’intérêt généré par la nouvelle série issue de l’univers Star Wars, le premier épisode de The Mandalorian sera exceptionnellement diffusé gratuitement à la télévision sur plusieurs chaines du groupe Canal+. Voici les dates et heures et chaînes de diffusion à la TV :

The Mandalorian épisode 1 sur Canal+ (en clair) : mardi 7 avril 2020 à 20h20

: mardi 7 avril 2020 à 20h20 The Mandalorian épisode 1 sur Canal+ Family (en clair) : mardi 7 avril 2020 à 20h00

: mardi 7 avril 2020 à 20h00 The Mandalorian épisode 1 sur C8 : mardi 7 avril 2020 à 21h20

: mardi 7 avril 2020 à 21h20 The Mandalorian épisode 1 sur CStar : mardi 7 avril 2020 à 22h40

On le souligne, il s’agit d’un appât pour vous faire souscrire à Disney+ ou à une offre Canal+ qui inclut la plateforme. Seul l’épisode 1 sera diffusé ainsi gratuitement à la télévision. Pour le reste, il vous faudra obligatoirement vous abonner.

The Mandalorian, réalisé par John Favreau, se place, dans l’univers Star Wars entre la chute de l’Empire et le début du Premier ordre. L’intrigue suit les aventures d’un mercenaire et tueur à gages mandalorien (d’où son surnom). Une rencontre avec une créature aux pouvoirs étonnants, que des anciens responsables de l’Empire veulent capturer et rallier à sur cause, va complètement changer son destin. Voici la bande-annonce :