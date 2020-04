Disney+ : quels sont les différents tarifs pour en profiter ?

Ça y est, Disney+ est lancé en France ! Si vous souhaitez profiter du service de vidéo à la demande de Disney, vous avez plusieurs possibilités. On fait le tour des offres pour vous aider à choisir l’abonnement qui correspond le mieux à vos besoins.

Les prix des abonnements sur disneyplus.com

Prévu initialement le 24 mars 2020, le lancement de Disney+ en France a finalement eu lieu le 7 avril 2020 à minuit. Le service Disney+ propose 2 choix : un abonnement d’un mois sans engagement au tarif de 6.99 euros ou un abonnement d’un an au tarif de 69.99 euros. Le plus avantageux est la formule à l’année car elle revient à 5.83 euros par mois. Il existe plusieurs solutions pour vous abonner : directement sur le site internet ou alors par le biais d’autres appareils en téléchargent l’application Disney+.

Heureusement et tout comme de nombreux autres SVOD à leur début (Amazon Prime Vidéo, Netflix, OCS), il est possible de tester gratuitement Disney+. La période est limitée à 7 jours, ce qui laisse assez de temps pour vous convaincre ou non de la qualité du service qui comprend pas moins de 500 films et documentaires et de 7 500 épisodes de séries. Il est composé dans les grandes lignes de 4 univers bien distincts : les productions Disney (les classiques ou les métrages plus récents), Star Wars (films et séries, comme The Mandalorian), Marvel (les films du Marvel Cinematic Universe et les séries exclusives), les films coproduits avec Pixar, et National Geographic.

Disney+ aussi inclus dans certaines offres de Canal+

Canal+ intègre également Disney+ dans certaines de ses offres et détient une exclusivité de diffusion en France avec la nouvelle plateforme de SVOD. Les offres sans engagement sont disponibles uniquement sur smartphone, tablette et ordinateur (Airplay / Chromecast pour avoir la possibilité de regarder les programmes sur TV) et elles se déclinent de la sorte :

CANAL+ et le pack + de CANAL+ au tarif de 24,90 € / mois au lieu de 26,90 € / mois

CANAL+ et le pack CINE SERIES+ au tarif de 34,90€ / mois au lieu de 49,90 € / mois

Par contre, si vous choisissez une offre avec engagement qui dure 2 ans, vous bénéficiez des contenus Canal+ et Disney+ directement sur la box TV de votre fournisseur d’accès à internet ou un décodeur CANAL+ et dans ce cas-ci, 3 options s’offrent à vous avec un remboursement sous forme d’avoir de 50€ à valoir sur votre abonnement et les frais d’accès offerts pour une souscription jusqu’au 3 juin 2020.

Canal+ Série limitée Disney+ au tarif de 19,90 € / mois (au lieu de 26,90 € / mois)

CANAL+ et le pack + de CANAL+ au tarif de 24,90 € / mois (au lieu de 34,90 € / mois)

CANAL+ et le pack CINE SERIES+ au tarif de 34,90€ / mois (au lieu de 49,90 € / mois)

