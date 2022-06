The Last of Us Remake : Sony dévoile tout par erreur, le jeu arrive sur PC et PS5 le 2 septembre 2022

Les rumeurs avaient vu juste. Naughty Dog et Sony ont bel et bien prévu de donner une seconde vie au premier The Last Of Us. En effet, le constructeur a vendu la mèche par erreur sur le site Playstation Direct. Le remake est attendu sur PS5 et PC le 2 septembre 2022.

Sur le site Playstation Direct, les joueurs peuvent acheter les consoles, les accessoires et les jeux issus des studios Playstation directement auprès du constructeur. De temps à autre, le site met à jour son catalogue, parfois volontairement, et d'autres non…

Comme le rapportent nos confrères du site spécialisé Kotaku, Sony a publié par erreur la fiche produit du remake du premier The Last Of Us, laissant ainsi aucun doute sur l'existence de cette refonte. Bien entendu, toutes les informations ont été supprimées rapidement, mais Internet n'oublie jamais rien. Voici ce que l'on pouvait lire sur la page du jeu sur Playstation Direct.

Sony dévoile par erreur l'existence du remake de The Last Of Us

“Découvrez la narration émouvante et les personnages inoubliables de Joel et Ellie dans The Last of Us, lauréat de plus de 200 prix du jeu de l'année et maintenant reconstruit pour Playstation 5. Profitez d'une refonte totale de l'expérience originale, fidèlement reproduite mais intégrant une jouabilité modernisée, de commandes améliorées et des options d'accessibilité étendues. De plus, sentez-vous immergé grâce à des effets améliorés et à une exploration et des combats renforcés”, annonçait Sony.

Une édition collector, qui sera baptisée The Last of Us Part 1 Firefly Edition, comprendra la campagne intégrale du jeu ainsi que le chapitre additionnel Left Behind, un coffret SteelBook en édition limitée, la réédition de la bande-dessinée The Last of Us : American Dreams et des déblocages anticipés en jeu.

Pour rappel, les premières rumeurs concernant le remake de The Last of Us datent d'avril 2021. D'après le journaliste réputé Jason Schreier, le projet était dans les mains de Visual Arts Service Group, une petite équipe basée à San Diego qui a l'habitude de prêter main forte aux grands studios de Sony, comme Naughty Dog ou Santa Monica.

Mais d'après le journaliste, Sony aurait finalement décidé de retirer la gestion du projet à Visual Arts Service Group au profit de Naughty Dog, les papas de The Last of Us Part 1 et Part 2. La surprise étant gâchée, on se doute que Sony ne va pas tarder à dévoiler officiellement l'existence du remake de The Last Of Us. Peut-être ce soir lors du Summer Game Fest qui sait ?