God of War Ragnarok serait-il décalé à 2023 ? Pas si sûr

God of War Ragnarok est l’un des jeux les plus attendus de 2022. Le site Game Reactor indique toutefois qu’il serait finalement décalé à 2023. Pour le moment, rien ne semble le confirmer et officiellement, le jeu sort toujours cette année.

God of War Ragnarok est attendu par une légion de joueurs qui ne rêve que d’une chose : arpenter de nouveau Midgard aux commandes de Kratos. Si tout indique que le jeu est bien prévu pour sortir cette année, le site Game Reactor affirme que le titre serait finalement décalé à 2023.

Le site s’appuie sur des sources au sein des distributeurs Européens. Sony attendrait le Summer Game Fest de ce soir ou encore un State of Play dédié dans les prochaines semaines pour officialiser ce report. Ce décalage permettrait de peaufiner le titre mais également de laisser le champ libre au remake de The Last of Us, prévu pour sortir en septembre, toujours selon Game Reactor.

God of War Ragnarok décalé à 2023, vraiment ?

L’information livrée par le site spécialisé doit pourtant être prise avec prudence. En effet, beaucoup doutent de cette affirmation, notamment Jason Schreier de Bloomberg, l’un des journalistes jeu vidéo les plus connus de la planète. Voici ce qu’il écrit sur le forum Resetera :

« Il est difficile de prouver une telle info, mais je connais une source de première main qui n’a rien entendu à propos d’un décalage vers 2023. »

Il faut donc partir du principe que le jeu sortirait bien en 2022. Il représente pour l'instant l’un des seuls blockbusters de Sony pour la fin de l’année (sous réserve des annonces du Summer Game Fest). Mais on sait que le constructeur n’hésite pas à décaler des jeux si nécessaire.

Plus tôt dans la semaine, la date de sortie indicative du titre sur le PSN était passée du 30 septembre au 31 décembre. On pourrait y voir un autre indice du retard, mais là encore, il ne s’agit pas de quelque chose d’officiel que l’on puisse prendre pour argent comptant.

Pour rappel, God of War Ragnarok sera le cinquième volet de la saga et fera directement suite à God of War, sorti en 2018. Ce dernier est considéré comme l’un des meilleurs jeux de la génération PS4, si ce n’est le meilleur.

Source : Game Reactor