PS5 : on peut maintenant l’acheter sur le site officiel de Sony, adieu les scalpers !

Alors qu’il est toujours aussi compliqué de se procurer une PS5, certains d’entre vous vont avoir la chance de pouvoir commander un exemplaire directement sur le site officiel de Sony PlayStation Direct.

En octobre dernier, le fabricant de consoles nippon avait lancé une initiative permettant à ses clients américains de commander directement une console sur son site officiel, et il a maintenant étendu sa liste de pays éligibles. Les clients de certains pays du continent européen, dont le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, peuvent désormais commander sur le site PlayStation Direct.

L’arrivée des commandes sur le site officiel intervient seulement quelques semaines après l’ouverture de la boutique PlayStation officielle en France. Celle-ci propose tous les produits de la marque ainsi que les accessoires de la PS5, dont notamment les manettes DualSense, le casque sans fil Pulse 3D, la télécommande multimédia, la caméra HD pour la console ou encore la station de rechargement pour deux manettes.

Comment commander une PS5 sur le site officiel ?

L'inscription à la PS5 est ouverte dès maintenant sur PlayStation Direct pour les clients qui n’ont pas encore eu la chance de mettre la main sur une console. Il vous suffit de vous rendre sur la page d'inscription avec votre identifiant PlayStation Network et votre adresse e-mail.

Il est important de noter que l'inscription ne garantit pas que vous obtiendrez une PS5. En effet, Sony semble sélectionner les consommateurs au hasard. Cette méthode permet donc d’augmenter vos chances d'obtenir la console, tout en évitant que les stocks ne soient épuisés en quelques instants à cause des scalpers.

Bien que cela soit loin de vous garantir une console, les candidats retenus recevront par e-mail une date, une heure et des instructions complètes sur la manière d'acheter un exemplaire. Il vous sera toujours possible de vous rétracter au dernier moment, et la console disponible sera donc proposée à une autre personne.

Pour rappel, Sony n’arrive pas à répondre à la demande toujours plus élevée des consommateurs. Le fabricant est même récemment allé jusqu’à augmenter la production de PS4 à défaut de pouvoir fabriquer la nouvelle génération. Il se pourrait donc que les stocks proposés directement par Sony soient tous aussi limités que ceux des autres revendeurs.

Source : PlayStation