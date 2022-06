The Last of US Remake : découvrez les étonnantes améliorations graphiques de la version PS5

The Last of Us premier du nom va avoir le droit à un remake sobrement nommé The Last of Us Part I. Naughty Dog a présenté les premières images de son jeu et cela nous permet d’apprécier l’amélioration graphique par rapport au titre d’origine.

La conférence du Summer Game Show s’est tenue hier soir et une myriade de jeux ont été présentés. Le clou du spectacle a été The Last of Us Part I, le remake de The Last of Us, sorti en 2013 sur PS3.

TLOU Part I reprend le jeu d’origine, avec la même histoire, le même gameplay et le même level design. Si le contenu reste le même, l’enrobage a été amélioré, puisque cette version est dotée de la même qualité graphique de The Last of Us Part II sorti en 2020. Avec ces visuels, nous pouvons faire la comparaison.

The Last of Us Part I se montre plus beau que le jeu d’origine

Neil Druckmann, le réalisateur du jeu, a ainsi présenté un comparatif entre The Last of Us Remastered (la version du jeu sortie en 2014 sur PS4) ainsi que cette version Remake. L’amélioration graphique est bien là, que ce soit au niveau des visages, des décors ou encore des jeux de lumière. Il faut l'avouer, nous n'avons quand même pas un gouffre entre les deux.

The Last of Us reste encore un beau jeu aujourd’hui, mais il se traîne logiquement le poids des années. Ce remake cherche à les évincer pour offrir une expérience plus actuelle. Le but est de séduire les anciens joueurs, mais aussi les nouveaux qui n’ont pas connu la sortie de TLOU.

Ce sera une manière de les faire entrer dans cet univers qui n’a pas fini de faire parler de lui. Un nouveau titre multijoueur a été annoncé par Naughty Dog et une série sur HBO va sortir l’année prochaine. Portée par Pedro Pascal et Bella Ramsay, elle reprendra l’histoire de ce Part I. Une image des deux protagonistes a d’ailleurs été dévoilée lors du Summer Game Fest.

The Last of Us Part I sera disponible sur PS5 très bientôt, puisque la sortie est fixée au 2 septembre prochain. Une version PC est prévue, mais n’a, pour sa part, pas encore de date de sortie.