The Last of Us : la série pourrait débarquer plus que tôt que prévu

La série The Last of Us ne débarquera pas sur nos écrans cette année. Néanmoins, l'attente ne serait pas trop longue si l'on en croit le réalisateur du premier épisode.

Comme vous le savez peut-être, le jeu multi-récompensé The Last Of Us va être adapté prochainement pour petit écran par HBO. Pour l'instant, la communication officielle autour du show se fait plutôt discrète, et il faut malheureusement compter sur quelques fuites et de rares interviews des réalisateurs/producteurs/acteurs pour en apprendre plus sur la série.

De ce que l'on sait, il ne faut pas attendre la série The Last Of US avant 2023 minimum, le tournage au Canada suivant toujours son cours. Malgré tout, les fans ne devront pas forcément patienter très longtemps avant de découvrir la performance de Pedro Pascal et de Bella Ramsey en Joël et Ellie.

Une diffusion début 2023 pour la série The Last Of Us

Lors d'une interview avec le média Holod, Kantamir Balagov, le réalisateur du premier épisode, a confirmé que la diffusion de la série débutera dès le début 2023 sur HBO : “The Last Of Us occupe une place particulière dans mon coeur, donc ce projet était important pour moi, et c'était ma première expérience sur une série télévisée. La série est toujours en tournage et devrait sortir au début de l'année prochain”, assure-t-il.

Ce jeune cinéaste russe s'est occupé de mettre en boite l'épisode pilote de la série. Il avait été appelé à la dernière minute pour remplacer Johan Renck, réalisateur de l'excellente mini-série Tchernobyl. Précisons par ailleurs que Neil Druckmann, directeur artistique et producteur des jeux, est lui aussi passé derrière la caméra pour réaliser l'un des épisodes.

Quoi qu'il en soit, on espère que le jeune cinéaste a dit vrai et que la série The Last Of Us débarquera effectivement début 2023. Pour rappel, l‘intrigue de la série va se permettre quelques écarts par rapport au scénario du premier jeu. En effet, l'histoire se déroulera dix ans avant les évènements narrés dans le jeu. D'après Neil Druckmann, il arrivera régulièrement que la série adopte une approche différente que celle du jeu, avec une action en retrait au profit de l'ambiance et du traitement des personnages.

Source : HolodMedia