The Last of Us Part 1 Remake : le jeu jugé trop cher par les fans, un développeur leur répond

Un développeur qui a travaillé sur le remake PS5 de The Last of Us de Naughty Dog a finalement répondu aux fans qui accusaient le jeu d’être une machine à cash pour le studio. Selon lui, le prix élevé du titre est justifié.

Naughty Dog a officiellement annoncé le remake de The Last of Us à la fin du Summer Game Fest le mois dernier, même si la surprise n'était pas au rendez-vous puisque la nouvelle avait déjà fuité la veille de la diffusion de l'événement. Le studio avait au passage dévoilé les prix du remake PS5, qui avait scandalisé la plupart des fans.

En effet, nous avions vu qu’il faudrait débourser 79,99 euros pour la version retravaillée du jeu culte, soit le prix des dernières exclusivités PS5 telles que Returnal ou Rachet & Clank : Rift Apart. Habituellement, les remakes sont vendus légèrement moins cher que des jeux traditionnels, puisque les joueurs avaient déjà eu l’occasion d’acheter le titre une première fois sur PS3, puis une seconde fois sur PS4 avec le remastered sorti en 2014.

Un développeur s’explique sur le prix élevé du remake

L'animateur Robert Morrison, qui a travaillé sur The Last of Us Part 1 dans le cadre de son emploi au Visual Arts Studio de PlayStation avant de rejoindre récemment Bend Studios, s’est expliqué de ce choix sur Twitter. « En fait, c'est le projet le plus méticuleusement construit et élaboré que j'ai jamais vu ou auquel j'ai participé dans toute ma carrière. Le plus haut niveau de soin et d'attention aux détails possible », peut-on lire dans son message.

Pour l'instant, il reste à voir dans quelle mesure cela justifiera le prix élevé d'un remake d'un jeu déjà facilement accessible, même si nous avons déjà eu l’occasion de voir les étonnantes améliorations graphiques de la version PS5. Le remake arrivera probablement au bon moment pour répondre aux besoins de ceux qui n'y ont pas joué, en particulier les personnes qui pourraient avoir envie de s'y plonger après avoir regardé l'adaptation de The Last of Us sur HBO en 2023. On imagine que d’ici là, le jeu pourrait bien être légèrement plus abordable dans plusieurs enseignes.