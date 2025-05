Ces personnages peuvent-ils revenir dans la saison 3 de The Last of Us ? Les créateurs de la série prennent la parole

Que nous réserve The Last of Us saison 3 ? Les principaux intéressés sont étonnamment loquaces à ce sujet.

La saison 2 de The Last of Us est arrivée à son terme sur Max, et on attend désormais la saison 3. Pour l'occasion, Craig Mazin et Neil Druckmann, les créateurs de la série, ont participé à une conférence de presse, durant laquelle ils ont notamment évoqué la prochaine saison et l'évolution de l'intrigue. Surprenamment, ils se sont montrés assez bavards et ont lancé quelques pistes de réflexion sur ce qu'il faut attendre de cette suite.

Bien entendu, il est recommandé de ne pas poursuivre la lecture de cet article si vous n'avez pas encore visionné la saison 2 de The Last of Us et que vous désirez éviter les spoils. Craig Mazin commence par expliquer que la saison 3 ne sera pas une suite directe de la saison 2, mais qu'elle va servir à raconter des événements qui se sont déroulés en arrière-plan de celle-ci. Pour les joueurs du titre PlayStation, il ne s'agit pas vraiment d'une révélation surprenante.

The Last of Us saison 3 se dévoile déjà

On reviendra donc sur les origines de la guerre opposant le Front de Libération de Washington contre les Séraphite. “Comment cette guerre a-t-elle commencé ? Pourquoi ? Comment les Séraphites ont-ils commencé ? Qui est leur prophète ? Que lui est-il arrivé ? Que veut Isaac ? Que se passe-t-il à la fin de l'épisode 7 ? Qu'est-ce que cette explosion ? Tout deviendra clair”, promet le showrunner dans des propos rapportés par Variety.

“Nous n'avons pas fini de voir Kaitlyn Dever, Bella Ramsey, Isabela Merced et beaucoup de personnes qui sont déjà mortes dans l'histoire”, a-t-il ajouté, laissant présager du retour de personnages des deux premières saisons dans la troisième. Il ne garantit rien, mais Neil Druckmann précise qu'il n'est pas impossible que Pedro Pascal interprète de nouveau le rôle de Joel, dans le cadre de flashbacks, comme l'actrice Anna Torv est revenue après la mort de Tess dans la saison 1.

Bella Ramsey (Ellie) a quant à elle déclaré qu'elle s'attendait bien à être là pour la saison 3, mais avec un temps d'écran réduit, la part belle étant laissée à Kaitlyn Dever (Abby). Mais rien est encore gravé dans le marbre. “Même si je pensais savoir exactement comment ça allait se passer, j'ai suffisamment d'expérience pour savoir que dans deux semaines, nous aurons peut-être une idée différente de la suite”, rappelle Craig Mazin.