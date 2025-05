The Last of Us saison 2 c’est fini, mais il y a une bonne nouvelle si vous en voulez encore plus

HBO Max diffusait ce dimanche le dernier épisode final de la saison 2 de The Last of Us. Le devenir de la série est toutefois déjà officiel, et c'est plutôt une bonne nouvelle si le cliffhager cinématique de la finale vous a laissé sur votre faim.

The Last of Us saison 2 s'est conclue ce dimanche sur un épisode qui a tout pour nous rendre impatients de l'arrivée de nouveaux épisodes. Et justement, il y a une excellente nouvelle pour tous les fans de la série live-action basée sur le jeu vidéo du même nom. Avant même la diffusion des premiers épisodes de la saison 2, HBO Max avait en effet annoncé que The Last of Us serait reconduit pour une saison 3.

Une option qui apparaît comme une évidence si vous adorez la série. Alors même que ça ne l'était pas forcément : de Netflix à Amazon Prime, en passant par Disney+ et autres Apple TV+, il est en réalité assez courant que les plateformes débranchent de bonnes histoires en cours de route, au grand dam des des fans. Le tout, le plus souvent, sans donner de raison précise.

La saison 3 de The Last of Us arrive prochainement

Pour l'heure, rien de plus n'a été dévoilé par HBO Max sur le prochain volet de The Last of Us. On ne sait donc pas quel est le casting, en très grande partie on ne peut plus difficile à prévoir – au vu de ce qui s'est passé dans la dernière saison. Ou encore la date de diffusion du premier épisode de The Last of Us saison 3. Il est possible toutefois de dériver une fenêtre approximative de la diffusion de TLOU saison 2 sur HBO Max.

La saison 2 était en effet sortie deux ans après la saison 1, ce qui signifie qu'il faudra a priori s'armer d'un peu de patience, en vue d'une probable arrivée de The Last of Us saison 3 dans le courant du printemps de 2027. Le synopsis de la saison 3 de The Last of Us devrait toujours être basé sur le jeu vidéo. À ce stade, on peut imaginer que le scénario de la saison 3 de TLOU sera construit autour de la même période de trois jours couverte dans la saison 2.

La mécanique de l'histoire devrait largement s'appuyer sur des ellipses, et il y a fort à parier qu'il y aura des retours en ellipse sur plusieurs événements, vus cette fois du point de vue de Ellie. Cette possibilité s'appuie toutefois simplement sur l'intrigue de la partie II du jeu The Last of Us. Ilfaut donc prendre l'info avec un grain de sel en attendant plus officiel.