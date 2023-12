The Last of Us : le prochain jeu est annulé, pourquoi c’est une excellente nouvelle

Naughty Dog a annoncé l’arrêt du développement de son futur jeu : The Last of Us Online. Ce titre multijoueur, dans les cartons depuis plusieurs années, est abandonné pour laisser la place à d’autres projets solos. Un mal pour un bien, puisque ce projet aurait mobilisé toutes les ressources du studio pendant longtemps.

The Last of Us Online ne sortira pas. Ce jeu 100% multijoueur, qui souhaitait exploiter l’univers de la licence pour en faire un titre en ligne, a été annulé par le studio Naughty Dog. Ce dernier l’a annoncé dans une note de blog publiée dans la nuit.

« Il n’y a pas de bonnes façons de le dire : nous avons pris la décision incroyablement difficile d’arrêter le développement de ce jeu ».

Que les fans se rassurent, il s’agit en réalité d’une excellente nouvelle pour les joueurs.

L’annulation de The Last of Us Online est une bonne nouvelle pour les fans

Dans son communiqué, Naughty Dog se montre très honnête. Le jeu, annoncé en 2022 lors du Summer Game Fest, n’est tout simplement pas adapté à sa structure. Sortir The Last of Us Online, c’est le suivre pendant des années avec du contenu régulier, et donc mobiliser toutes les ressources du studio au détriment d’autres projets.De fait, le développeur californien va se recentrer sur ce qu’il sait faire : à savoir les jeux solos narratifs. The Last of Us Online abandonné, c’est une porte ouverte pour un The Last of Us 3, pour un nouveau Uncharted ou alors pour une licence inédite.

TLOU Online est en production depuis le développement de The Last of Us Part II, donc depuis un petit moment. La décision a certainement été difficile pour les personnes ayant travaillé sur ce projet, mais on peut aisément imaginer que tout ce qui a été fait sera réutilisé dans le futur pour d’autres jeux. En tout cas, cette annulation semble être un mal pour un bien pour les joueurs qui auront le droit à de nouveau titres solos. Pour l’instant, le seul jeu annoncé par Naughty Dog est le remaster de The Last of Us Part 2 sur PS5 (prévu pour le 19 janvier). Il faudra attendre un peu pour voir ce que le studio nous réserve après.

Source : Naughty Dog