Skyrim : le RPG de Bethesda reviendra ENCORE sur PS5 et Xbox Series X

The Elder Scrolls V : Skyrim reviendra encore une fois sur nos consoles. À l'occasion du dixième anniversaire du titre, Bethesda vient d'annoncer l'arrivée d'une nouvelle version optimisée pour la next-gen sur PS5 et Xbox Series X le 11 novembre 2021.

À l'instar du mastodonte GTA V de Rockstar, Skyrim fait partie de ses titres qui n'en finissent plus d'être réédités jusqu'à l'overdose. Et visiblement, Bethesda est déterminé à en remettre en couche. En effet, l'éditeur américain, maintenant propriété de Microsoft depuis le rachat de Zenimax Media, vient d'annoncer l'arrivée d'une nouvelle version améliorée de son RPG sur PS5 et Xbox Series X le 11 novembre 2021.

Sorti initialement en 2011 sur PS3, Xbox One et PC, le titre a été recyclé à outrance pour poursuivre sa (trop) longue carrière sur PS4 et Xbox One dans une version remastérisée en 2016, avant de débarquer sur Nintendo Switch en 2017. Le RPG aux multiples prix est d'ailleurs disponible sur le Game Pass depuis mars 2021. Logique, étant donné que Microsoft dispose désormais de l'ensemble du catalogue Bethesda.

Skyrim va fêter son 10e anniversaire sur PS5 et Xbox Series X

Sans surprise, The Elder Scrolls V : Skyrim Anniversary Edition s'agira d'après les dires de Bethesda de la version la plus complète du titre. Un argument que l'on retrouvait déjà lors la sortie de la Special Edition sur PS4 et Xbox One. Quoi qu'il en soit, cette énième mouture comprendra le jeu de base, les trois extensions payantes Dawnguard, Hearthfire et Dragonborn, ainsi que plus de 500 contenus issus du Creation Club, autrement dit de la communauté (armes, quêtes, donjons, boss, sorts, etc.).

En toute logique, le jeu profitera de la puissance de la PS5 et de la Xbox Series X pour s'afficher sur son meilleur jour, même si Bethesda n'a pas encore précisé les différentes améliorations graphiques dont disposera cette nouvelle version. Si vous n'avez pas encore eu votre dose de Skyrim, sachez que vous pourrez bénéficier d'une mise à niveau gratuite vers la version Anniversary si vous êtes propriétaire de la Special Edtion sur PS4 et Xbox One. Quant aux abonnés du Game Pass, cette nouvelle mouture sera disponible le 11 novembre 2021 sur le service gaming de Microsoft.

“Après dix ans, nous pouvons dire avec certitude que ce sont les fans de Skyrim qui font briller le jeu et que son anniversaire mérite d'être célébré”, assure Bethesda. Rendez-vous dans 10 ans pour la sortie de Skyrim en Special Anniversary Definitive Edition sur PS6. En attendant, The Elder Scrolls VI se fait toujours attendre…

Source : Bethesda