Disney+ annonce un spin-off de The Mandalorian sur Boba Fett en 2021

C’est officiel : Disney produit bien une série dédiée Boba Fett dont le premier épisode sera diffusé sur Disney+ à la fin de l’année 2021. Elle ne remplace pas The Mandalorian, qui a été confirmé pour une troisième saison, mais se déroulera à la même époque, après les événements du Retour du Jedi. La série sera produite par Robert Rodriguez, Dave Filoni et l’incontournable Jon Favreau.

La nouvelle est tombée il y a quelques heures. Disney+ accueillera bien une nouvelle série dédiée à l’un des personnages emblématiques de la trilogie originelle, Boba Fett, le chasseur de prime mandalorien (celui qui capture Han Solo dans l’Empire Contre-Attaque). Contrairement à de nombreuses rumeurs, la série ne remplacera pas The Mandalorian, mais sera un « spin-off ». Comprenez une série additionnelle qui se dédiera à une autre facette du prisme de l’univers étendu. Cela fera donc trois séries dérivées de The Mandalorian, après Ahsoka et Rangers of the New Republic officialisés il y a quelques jours.

Lire aussi – Disney+ : films et séries, toutes les nouveautés à regarder ce week-end

Cette nouvelle série prendra le nom de « The Book of Boba Fett » (Le Livre de Boba Fett, en langue de Molière). Et la diffusion sur Disney+ du premier épisode est programmée pour la fin de l’année prochaine. Et plus précisément au mois de décembre 2021. Elle sera produite par Jon Favreau, showrunner et coscénariste de The Mandalorian, Dave Piloni, coproducteur et coscénariste de The Mandalorian, et le célèbre réalisateur Robert Rodriguez (Sin City, Une Nuit en Enfer, Desperado).

L'acteur de Jango Fett incarnera bien Boba Fett

Dans le rôle principal, nous retrouverons Temuera Morrison que les fans de Star Wars connaissent bien, puisqu’il jouait Jango Fett dans la prélogie Star Wars. Il est également apparu dans la seconde saison de The Mandalorian, portant l’armure de Boba Fett. En outre, il a participé au tournage de la version de 2004 de L’Empire Contre-Attaque, toujours sous les traits du chasseur de prime mandalorien. Disney joue donc ici la carte de la continuité. À ces côtés, nous retrouverons également l’actrice Ming-Na Wen qui incarne Fennec Shand dans la première saison de Mandalorian.

Rappelons, pour ceux qui ne savent pas, que Boba Fett est “le fils” de Jango Fett, ou plus précisément son clone le plus pur, sans modification génétique (contrairement aux Clone Troopers). Il s'est illustré par la capture de Han Solo et a été laissé pour mort sur Tatooine avant de réapparaitre dans The Mandalorian. Le scénario de cette nouvelle série se déroulera à la même époque que The mandalorian. Comprenez que les aventures de Boba Fett se dérouleront après Le Retour du Jedi, lors de l’avènement de la Nouvelle République Galactique. Tout un programme.