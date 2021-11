The Book of Boba Fett : la série Star Wars de Disney+ s’offre une première bande-annonce prometteuse

The Book of Boba Fett, la prochaine série Star Wars de Disney+ et spin-off de The Mandalorian, s'offre une toute première bande-annonce. Le rendez-vous est toujours donné le 29 décembre, en exclusivité sur la plateforme de streaming.

Disney+ prépare doucement, mais sûrement le terrain pour cette fin d'année 2021. Il faut dire que la plateforme de streaming a plusieurs cartes sous sa manche, à commencer par le Disney+ Day. Prévu le vendredi 12 novembre 2021, cette journée spéciale permettra aux abonnés de découvrir en exclusivité de nombreux contenus inédits, comme des court-métrages mais aussi des making-of de séries à venir comme The Book of Boba Fett.

En effet, le chasseur de primes le plus célèbre de l'univers Star Wars reviendra dans sa propre série dès le 29 décembre 2021 sur Disney+. Histoire de nous faire patienter avec le retour de Mando dans la saison 3 de The Mandalorian, la firme aux grandes oreilles nous invite donc à suivre les aventures de Boba Fett, qui vient de s'emparer du trône de Jabba le Hutt sur Tatooine, laissé vacant après le Retour du Jedi.

The Book of Boba s'illustre dans une première bande-annonce

Et alors que Disney + vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce explosive de Hawkeye, la plateforme vient de dévoiler la première-bande annonce officielle de The Book of Boba Fett, ou le Livre de Boba Fett de la langue de Molière. On y retrouve évidemment dans le rôle titre Temuera Morrison ainsi que Ming-Na Kwen qui interprète à nouveau la mercenaire Fennec Shand.

Comme le laisse entendre la trailer diffusé par Disney, l'ancien chasseur de primes va essayer d'imposer son autorité sur Tatooine en tant que nouveau baron du syndicat du crime de la planète. Seulement, avec un trône laissé vacant pendant aussi longtemps, les lieutenants de Jabba le Hutt seront-ils enclins à coopérer avec lui et le laisser diriger sans batailler ? Visiblement, Boba Fett devra faire parler son blaster pour garder le pouvoir.

“Jabba régnait par la peur, j'ai l'intention de régner avec respect“, dit-il au début de la bande-annonce. Seulement, sur une planète sans foi ni loi, appliquer ce mantra s'annonce extrêmement compliqué… Difficile encore de savoir quel sera le fin mot de cette série dédiée à Boba Fett, ni quels seront les liens avec The Mandolarian. Réponse le 29 décembre 2021 sur Disney+ !