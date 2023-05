MIUI 14 : la liste des prochains smartphones Xiaomi, Redmi et Poco à recevoir la mise à jour

Vous attendez toujours que MIUI 14 soit disponible sur votre smartphone ? Bonne nouvelle, Xiaomi vient de dévoiler la feuille de route de sa surcouche pour le second trimestre 2023. Au programme, les Mi 10, ainsi que plusieurs Redmi et Poco devraient bientôt pourvoir télécharger la mise à jour.

Cela fait peut-être plusieurs mois que vous attendez l’arrivée de MIUI 14 sur votre smartphone. Comme à l’accoutumée, Xiaomi a privilégié ses modèles les plus récents pour le déploiement de sa dernière surcouche Android. Cette partie désormais terminée, il est temps pour les appareils plus âgés de revoir à leur tour la mise à jour, comme cela a récemment été le cas pour le Xiaomi 12 Pro, pour ne citer que lui.

Fort heureusement, Xiaomi ne compte pas s’arrêter et prépare d’ores et déjà le déploiement pour de nombreux autres appareils. Le second trimestre 2023 s’annonce ainsi chargé pour le constructeur chinois. Celui-ci vient en effet de dévoiler la liste de tous les smartphones et tablettes qui recevront MIUI 14 dans les semaines à venir. Nul doute que cette dernière va faire de nombreux heureux.

Voici les smartphones Xiaomi, Redmi et Poco qui recevront prochainement MIUI 14

Sans plus attendre, voici donc la liste complète des smartphones Xiaomi, Redmi et Poco qui recevront la mise à jour MIUI 14 au cours du second trimestre 2023 :

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10T

Mi 10T Pro

Mi 10 T Lite

Redmi Note 10 JE

Redmi Note 10T

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9T

Redmi Note 9S

Redmi 9T

Poco F4

Poco F4 GT

Poco F3

Poco X3 Pro

Poco X4 GT

Poco X3 GT

Poco X3 NFC

Poco M5

Poco M4 5G

Poco M3

Comme d’habitude, on retrouve également quelques tablettes dans le lot. Ceci dit, seulement deux seront également éligibles. Les voici :

Xiaomi Pad 5

Redmi Pad

Si quelques appareils plus anciens se sont greffés à la liste des heureux élus, les utilisateurs possédant un smartphone antérieur à ces derniers peuvent commencer à se faire du souci. En effet, il se peut que les Xiaomi Mi 9 ou encore le Redmi K20, par exemple, ne reçoivent jamais la mise à jour.