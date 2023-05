Xiaomi lance les Poco F5 et F5 Pro, des smartphones abordables surpuissants à partir de 429€

Xiaomi vient enfin d’officialiser ses nouveaux smartphones de milieu de gamme, les Poco F5 et F5 Pro. Comme chaque année, ceux-ci promettent d’offrir le meilleur rapport qualité-prix du marché, et c’est une réussite.

Après plusieurs mois de spéculations, les Poco F5 et F5 Pro sont enfin là pour succéder aux célèbres Poco F4 et F4 GT précédents. Comme les modèles de l’année dernière, les Poco F5 et F5 Pro sont des smartphones de milieu de gamme plus puissants que la moyenne, tout en conservant un tarif assez compétitif pour faire peur à la concurrence.

Les Poco F5 et F5 Pro ne sont pas fondamentalement différents, mais le modèle Pro offre tout de même quelques améliorations non négligeables pour certains utilisateurs, dont notamment pour les gamers, ou encore ceux en quête d’un smartphone équipé de la recharge rapide sans fil.

Le Poco F5 est le smartphone le plus puissant de sa catégorie

Commençons tout d’abord avec le Poco F5, qui sera probablement le modèle le plus apprécié de la série. Comme nous n’avions vu ces dernières semaines, le Poco F5 n’est finalement qu’une version renommée du Redmi Note 12 Turbo, qui avait fait grand bruit en Chine. En cause, le smartphone utilise une toute nouvelle puce de Qualcomm, le Snapdragon 7+ Gen 2. Cette dernière est presque équivalente à un Snapdragon 8 Gen 1 de l’année précédente sur la partie CPU. Elle fait du Poco F5 le smartphone le plus puissant de sa catégorie, comme l’avait montré le benchmark AnTuTu.

Pour ce qui est du reste de la fiche technique, le Poco F5 reprend les codes du Poco F4, mais parvient à devenir plus léger, puisque le smartphone ne pèse plus que 181 grammes. On retrouve un écran AMOLED FHD+ 120 Hz avec une luminosité maximale de 1000 nits, mais celui-ci est désormais alimenté par une batterie de 5000 mAh, contre 4500 mAh précédemment. Bonne nouvelle, les bordures de l’écran deviennent toujours plus fines, ce qui permet de rétrécir légèrement la taille de l’appareil. La recharge rapide filaire est de 67W.

Côté photo, on a toujours droit à un capteur principal de 64 MP OV64B stabilisé optiquement, un capteur ultra grand-angle de 8 MP, un capteur de 2 MP dont nous nous serions bien passés ainsi qu’un capteur frontal de 16 MP. Notons enfin que la prise jack fait son grand retour, et que le smartphone utilise toujours des haut-parleurs stéréo.

Le Poco F5 Pro apporte plus de puissance et la recharge sans fil

Le Poco F5 Pro, comme son nom le laisse entendre, est plus puissant. Ce dernier est propulsé par un Snapdragon 8+ Gen 1, la meilleure puce de 2022. Grâce à son GPU plus performant que le Snapdragon 7+ Gen 1, cette version Pro sera probablement plus adaptée aux gamers les plus passionnés.

Le Poco F5 Pro a également l’avantage d’être équipé d’un écran AMOLED QHD+ 120 Hz de 6,67 pouces, dont la luminosité maximale est annoncée à 1400 nits. Le smartphone pourra compter sur une batterie de 5160 mAh compatible avec la recharge rapide filaire 67W, mais sera surtout le premier de sa série à offrir la recharge rapide sans fil (30W). La partie photo est identique à celle du Poco F5 classique.

Prix et disponibilité

Alors qu’on aurait pu attendre les Poco F5 et F5 Pro à un tarif plus élevé que l’année précédente, compte tenu des augmentations de Xiaomi sur les tarifs des smartphones haut de gamme, le fabricant chinois a plutôt choisi de baisser les prix sur cette génération.

Le Poco F5 sera disponible à partir de 429 euros pour la version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, soit 20 euros de moins que le modèle précédent, le Poco F4, dans la même configuration. Le Poco F5 avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage coûtera quant à lui 479 euros.

Pour le modèle Pro, la version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage sera proposée à 579 euros, également 20 euros de moins que le Poco F4 GT. La version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage coûtera quant à elle 629 euros.

Cependant, les premiers acheteurs pourront bénéficier d'offres promotionnelles, avec une Poco Watch offerte pour la variante le moins de RAM et un prix de 429 euros pour celle avec 12 Go de RAM. Pour le Poco F5 Pro, le tarif de lancement sera de 529 euros pour la version avec 8 Go de RAM.

En résumé, voici les tarifs :