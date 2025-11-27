Entourer pour chercher : cette nouveauté super puissante propulse la fonction IA Android la plus populaire de Google

Entourer pour chercher, l’une des fonctions dopées à l’IA les plus populaires d'Android, devient encore plus performante. Google modifie son mode de recherche par défaut pour propulser ses capacités et commenced’ores et déjà à déployer cette puissante nouveauté.

Circle to Search (ou Entourer pour chercher dans la langue de Molière) a débarqué sur Android début 2024 et s’est rapidement imposée comme l’une des fonctionnalités alimentées par l’IA les plus pratiques et performantes. Pour rappel, elle permet de lancer une recherche visuelle en entourant un élément sur l’écran et cela sans avoir à quitter l’application en cours d’utilisation. Depuis son introduction, Google l’a enrichi de nouvelles options : recherche de chanson, traduction qui a ensuite été améliorée, capture de l’entièreté de l’écran pour gagner en fluidité…

Mais ce n’est pas tout : pour propulser ses capacités, Google a ajouté à Entourer pour chercher le Mode IA – d’abord sur les smartphones pliants les plus récents de Samsung, avant de gagner d’autres mobiles Android. Pour autant, cet ajout ne s’appliquait pas aux requêtes de texte supplémentaires, pour lesquelles la fonctionnalité utilisait par défaut la recherche d’image ordinaire. Mais Google est en train de rectifier le tir.

Google remplace la recherche d’image standard d’Entourer pour chercher par le Mode IA

Jusqu’à présent, effectuer une requête de texte supplémentaire se faisait via une barre de recherche en haut des résultats d’Entourer pour chercher et donnait lieu à des résultats standard, dépourvus d’IA. C’est désormais le Mode IA qui alimente par défaut la fonction de recherche de texte.

Cette nouveauté s’accompagne d’un nouvel emplacement pour la barre de recherche : elle est maintenant située en bas des résultats. Cela n’est pas vraiment une surprise : cette nouvelle barre de recherche avait été annoncée par Google au moment de la mise à jour de juillet, mais elle n’avait pas encore vu le jour.

Quant à la prise en charge automatique de toutes les requêtes par le Mode IA, cette fonction avait déjà été repérée en juin par nos confrères d’Android Authority. Toujours selon eux, elle commence maintenant à être déployée à partir de la version 16.47.49 de l'application Google.

Si ce changement pourrait muscler l’intégration entre le Mode IA et Entourer pour chercher, il n’est pas évident que nous pourrons profiter, en France, des capacités récemment ajoutées aux Mode IA de Google. En effet, ce dernier, qui est destiné à bouleverser notre manière de chercher sur Internet, n’est toujours pas disponible sur notre territoire à cause d’un flou juridique.