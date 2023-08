Les Xiaomi 13T et 13T Pro seront d’excellents photophones, voici pourquoi

Un leaker a dévoilé sur Twitter la configuration photo des deux prochains smartphones que Xiaomi présentera cet automne : les 13T et 13T Pro. Selon lui, ils seraient tous les deux équipés de capteurs principaux géants. Les capteurs secondaires ne seraient pas non plus en reste. Résultats, les deux smartphones devraient exceller en photo. Explications.

Ce n’est pas vraiment une surprise : après la série 13, Xiaomi devrait présenter dans le courant de l’automne, la série 13T. Ils serviront de trait d’union entre les Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro et Xiaomi 13 Ultra que nous avons testés et la série Xiaomi 14 qui est attendue en début d’année prochaine et qui fait d’ores et déjà l’objet de plusieurs fuites. Selon les rumeurs, les Xiaomi 13T et 13T Pro pourraient être présentés officiellement dès le mois de septembre.

Et c’est crédible : les fuites à leur sujet sont de plus en plus nombreuses. Récemment, nous en avons relayé quelques-unes dans nos colonnes. L’une d’elles dévoile le design de la version Pro avec cet énorme module photo carré à l’arrière. Une autre annonce que les deux téléphones recevront quatre ans de mise à jour d’Android et 5 ans de patch de sécurité. Une dernière enfin annonce même que les prix seront plus agressifs.

La configuration des Xiaomi 13T et 13T Pro promet de belles photos

Côté photo, les informations ne sont pas nombreuses. Nous avons simplement appris mi-août que le Xiaomi 13 T Pro devrait disposer de trois capteurs photo à l’arrière, deux Omnivision et un Sony, et d’un capteur Sony en façade de 20 mégapixels. Aujourd’hui, une autre fuite confirme ces premières informations et les précise. En outre, cette seconde source annonce la configuration du Xiaomi 13T. Et autant le dire : les deux smartphones vont profiter de belles améliorations.

Xiaomi 12T Pro 200MP HP1 1/1.22' + 8MP + 2MP Xiaomi 13T Pro 50MP IMX 707 1/1.28' + 13MP UW + 50MP 2X Telephoto [ LEICA 🟠🔴 ] https://t.co/C95MbQL5cZ — Kartikey Singh (@That_Kartikey) August 24, 2023

Commençons avec le Xiaomi 13T Pro. Nous retrouverions donc un capteur 50 mégapixels Sony IMX707. Ce capteur mesure 1/1,28 pouce. C’est vraiment très grand pour un capteur de smartphone, promesse d’une grande luminosité. À ces côtés, il y aurait un capteur ultra grand angle de 13 mégapixels et un capteur 50 mégapixels avec téléobjectif (zoom optique 2x). Ils remplacent respectivement deux capteurs 8 mégapixels et 2 mégapixels (calcul des distances).

Le même capteur principal géant dans le Xiaomi 13T que dans le 13T Pro

Passons au Xiaomi 13T. Celui-ci devrait profiter du même capteur Sony IMX707 du Xiaomi 13T Pro. Il disposerait aussi d’un nouveau capteur ultra grand-angle et d’un téléobjectif avec zoom optique 2x (en remplacement d’un capteur 2 mégapixels pour le mode portrait). La définition des deux derniers éléments du Xiaomi 13T n’est pas précisée. Mais l’apparition d’un zoom optique est une très bonne nouvelle. Xiaomi abandonnerait donc les capteurs très haute définition de 200 et 108 mégapixels que vous retrouvez dans les 12T Pro et 12T, respectivement. Le but : améliorer la luminosité et le piqué. Nous avons hâte de tester cela. Rendez-vous dans quelques semaines pour notre avis.