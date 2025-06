OnePlus va nous bombarder de nouveaux produits cet été

Smartphones, tablette, écouteurs sans fil, montre connectée… L'été va être chargé pour OnePlus, qui s'apprête à lancer de nouveaux produits sur le marché pour renouveler ses différentes gammes.

OnePlus a confirmé le lancement de nouveaux appareils le 8 juillet prochain. Sauf surprise, la marque devrait annoncer un total de cinq nouveaux produits. Côté smartphones, le OnePlus Nord 5 va venir succéder au OnePlus Nord 4, pour compléter l'offre de milieu de gamme du constructeur. Avec une particularité cette année : pour la première fois, ce modèle embarquera une puce de la famille Snapdragon 8, soit la plus performante de Qualcomm. Il s'agira du SoC Snapdragon 8s Gen 3 sorti l'année dernière. Ce n'est pas aussi bien qu'un Snapdragon 8 Elite, mais cela reste une excellente option pour un mobile dans cette tranche de prix.

Le OnePlus Nord CE 5 constituera le segment d'entrée de gamme de la marque. Il ne devrait pas beaucoup évoluer au niveau de la photo (son principal point faible) par rapport à son prédécesseur, mais on attend une nouvelle batterie massive de 7 100 mAh, qui devrait offrir une autonomie très conséquente. La recharge n'est pas en reste, avec une puissance pouvant atteindre jusqu'à 80 W.

OnePlus renforce son offre d'accessoires connectés

Depuis quelques années, OnePlus fabrique aussi des tablettes. En 2025, le constructeur explore le segment des tablettes pour petit budget avec une OnePlus Pad Lite à venir. Il s'agira d'une alternative moins chère à la OnePlus Pad 3, qui coûte tout de même 599 euros. Les fuites évoquent un écran LCD 1080 pixel, 90 Hz, une puce MediaTek Helio G100 de 11 pouces, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, un capteur photo de 5 MP à l'avant et à l'arrière et une batterie de 9 300 mAh. Reste à savoir comment elle se positionnera face à la OnePlus Pad Go.

Une montre connectée OnePlus Watch 3 43 mm sera de la partie. Il s'agit d'une version plus compacte et légère de la OnePlus Watch 3 47 mm déjà disponible. Enfin, nous aurons des écouteurs sans fil OnePlus Buds 4. Ils devraient se rapprocher des performances des OnePlus Buds 3 Pro, mais à un tarif plus abordable, et sans doute quelques concessions sur la qualité du design.