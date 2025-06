Samsung risque de parler davantage de Gemini AI que de ses nouveaux Fold 7 lors de la présentation, et pour cause

Samsung prépare un lancement ambitieux pour son prochain smartphone pliable. Mais contrairement aux attentes, l’accent ne sera pas mis sur l’appareil photo. Le vrai changement, c’est l’arrivée massive de l’intelligence artificielle.

Le Galaxy Z Fold 7 s’annonce comme le modèle pliable le plus fin jamais conçu par Samsung. Les premières fuites, confirmées par un teaser officiel, montraient un appareil plus léger, plus plat, avec un design épuré. Pourtant, ce format ultra-fin cache un bloc photo assez proéminent à l’arrière, nécessaire pour loger un capteur de 200 MP. Cette contradiction avait déjà surpris certains fans, qui s’attendaient à un smartphone parfaitement uniforme. Le constructeur avait pourtant orienté sa communication sur la finesse et la portabilité, allant jusqu’à évoquer une nouvelle ère pour sa gamme Z.

Mais selon de nouvelles informations, ce n’est pas la partie photo qui retiendra l’attention lors du prochain événement Galaxy Unpacked. Le fabricant prévoit de mettre l’intelligence artificielle au premier plan. Grâce à un partenariat renforcé avec Google, Samsung intègrera en profondeur Gemini AI à bord du Galaxy Z Fold 7. La fonction “Gemini Live”, capable d’interagir en temps réel avec l’utilisateur, sera l’un des éléments clés de cette nouvelle version de One UI. L’IA devrait ainsi être partout : dans la recherche, la rédaction de texte, la traduction instantanée, ou encore dans les réponses aux messages.

Samsung mise sur Gemini AI pour faire du Galaxy Z Fold 7 un smartphone pliable plus intelligent que jamais

Les fonctionnalités IA incluraient également “Pro-Scaler” pour améliorer les images, “Generative Edits” pour créer ou effacer des éléments dans une photo, et des outils liés à la plateforme Samsung XR. Le Z Fold 7 deviendrait ainsi un assistant personnel intelligent, plus qu’un simple smartphone. La firme coréenne veut repositionner son modèle pliable comme un outil de productivité mobile renforcé par l’IA, et non plus seulement comme un objet technologique haut de gamme.

Samsung n’oublie pas pour autant les éléments physiques. Le Galaxy Z Fold 7 intégrerait une nouvelle génération de verre ultra-fin (UTG), plus résistant, et une structure repensée pour améliorer la durabilité. Ce point est crucial, car les modèles précédents ont souvent été critiqués pour leur fragilité. Selon les fuites, le constructeur présentera ce nouveau modèle en juillet, lors d’un événement Unpacked qui mettra également en avant le Galaxy Z Flip 7 et ses améliorations ciblées, notamment sur l’écran externe.