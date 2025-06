Windows 11 se met sans prévenir à nous chanter un air de démarrage que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître

A la surprise de nombreux insiders, la dernière version bêta de Windows 11 a ressorti du placard le son de démarrage d'un ancien OS de Microsoft. Simple bug ? On reste perplexe.

Windows 11 vient tout juste d'accueillir son nouveau patch Tuesday ce 11 juin 2025. A cette occasion, Microsoft a ajouté de nombreuses fonctionnalités inédites sur son OS, comme un mode HDR plus complet, une recherche des fichiers boostée par l'IA Copilot ou encore l'intégration d'une FAQ dans les Paramètres pour en apprendre plus sur sa configuration.

De leur côté, les membres du programme Insider ont également eu le droit à une nouvelle version bêta de l'OS. Au programme, de nouvelles expériences pour les PC Copilot+, une fonction d'exporation Recall remaniée et un design retouché de l'horloge/calendrier dans le centre de notifications.

Windows 11 démarre… avec le son de Vista !

Dans cette build 26200.5651 (canal développeur), l'utilisateur averti XenoPanther a toutefois fait une découverte plutôt surprenante. Pour une raison qu'il ignore, le son de démarrage habituel de Win 11 a été remplacé par celui de… Windows Vista ! “Le fichier WAVE à l'intérieur de imageres.dll.mun (dossier où se trouve le son de démarrage) a eu le son de démarrage de Win11 remplacé par le son de Vista”, écrit-il sur X.

Peu de temps après la publication de sa trouvaille, un cadre de Microsoft a réagi sur le réseau social. Et autant dire que c'est pas n'importe qui, à savoir Brandon LeBlanc, Senior Program Manager du programme Insider : “Je suis entré et je me suis amusé avec les fichiers sonores de Windows et j'ai pensé que les gens avaient besoin d'un petit coup de pouce du passé. Vous avez dit à quel point vous aimiez Vista”, a-t-il déclaré. Ni une ni deux, XenoPanther a suggéré qu'il aurait été plus pertinent d'opter pour le son de démarrage de Windows 95. Pour cause, l'OS s'apprête à fêter son 30e anniversaire en août. Ce à quoi à répondu LeBlanc : “Je n'ai pas réussi à trouver le fichier wav, mais je vais continuer de chercher !”.

Simple bug ou tacle supplémentaire à Apple ?

Finalement, le responsable a mis fin à la supercherie en déclarant qu'il s'agissait bien d'un bug de cette dernière version Preview de Win 11. Reste que le timing paraît un peu trop parfait pour ressusciter sans le vouloir Vista d'entre les morts. En effet, vous savez peut-être que Microsoft s'est récemment payé la tête d'Apple et macOS 26 Tahoe. Pour la firme de Redmond, la nouvelle interface Liquid Glass ressemble quand même beaucoup à Aero Glass. L'interface graphique de Vista offrait déjà à l'époque la transparence des fenêtres et un effet vitreux permettant de voir le Bureau en arrière-plan. Alors simple coïncidence ou petit tacle supplémentaire de la part de Microsoft contre macOS 26 ? A vous de juger.