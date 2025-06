Nothing Phone (3a) Pro : Amazon casse le prix du smartphone grâce à cette vente flash

Trois mois après sa commercialisation, le Nothing Phone (3a) Pro est disponible à prix cassé chez Amazon. À l'occasion d'une vente flash, le smartphone 5G du constructeur britannique bénéficie d'une remise de près de 80 euros par rapport à son tarif conseillé.

Jusqu'au dimanche 29 juin 2025 et dans la limite des stocks disponibles, la plateforme espagnole d'Amazon effectue une belle offre sur le Phone (3a) Pro. Proposé dans un coloris noir, le smartphone de Nothing est au prix exact de 395,70 euros lorsque le produit est ajouté au panier. Pour une livraison vers la France, des frais de port à hauteur de 5,02 euros sont appliqués avant la validation définitive de la commande. Au total, le Nothing (3a) Pro revient alors à 400,72 euros. En sachant que le prix conseillé est de 479 euros en France, vous faites une économie de presque 80 euros.

Le smartphone Nothing Phone (3a) Pro et ses points forts

Lancé au même moment que le Phone (3a), le Nothing Phone (3a) Pro dispose d'un écran AMOLED de 6,77 pouces ayant une définition en Full HD+ de 1080 x 2392 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une densité de 387 ppp et une luminosité de 1300 nits. Alimenté par une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide à 50W, le smartphone de la marque britannique embarque le processeur Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3, une mémoire vive de 12 Go de RAM, un espace de stockage de 256 Go le système d'exploitation mobile Android 15 associé à une surcouche Nothing OS 3.1. En plus de la surcouche, le téléphone inclut l'interface Glyph qui comprend diverses fonctionnalités.

Du côté de la photo/vidéo, on peut trouver un capteur principal grand angle de 50 MP (f/1.88) + un capteur téléobjectif de 50 MP (f/2.55) + un capteur ultra grand angle de 8 MP (f/2.2) et un capteur frontal grand angle de 50 MP pour la prise de selfies. Quant à la connectivité, celle-ci inclut le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.4, l'USB Type-C, le GPS, la reconnaissance faciale et le lecteur d'empreintes digitales sous l'écran. Plus d'informations sur notre article consacré au test du Nothing Phone (3a) Pro.