Il faudra acheter un iPhone 18 Pro ou un iPhone pliable pour bénéficier de cette nouveauté introduite par Apple

L'iPhone 18 de base et le nouveau modèle plus fin et léger pourraient ne pas avoir droit à un SoC avec nœud 2 nm et à la technologie WMCM, qui seront présents sur les iPhone 18 Pro et Fold.

Il y a quelques jours, nous vous rapportions que les iPhone seraient les premiers produits à intégrer un SoC basé sur une technologie de gravure de 2 nm. Comme d'habitude, c'est vers le fondeur TSMC que s'est tournée la marque à la pomme pour ses puces. Celles-ci bénéficieront aussi du nouveau packaging WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module), permettant de souder la RAM au même niveau que le CPU, le GPU et le NPU, pour de meilleures performances et une efficacité énergétique améliorée.

Ces informations de Jeff Pu, du cabinet d'analyse GF Securities, sont désormais corroborées par le China Times. Le média précise que la puce A20, qui embarquera toutes ces nouveautés, ne serait prévue que pour les modèles d'iPhone 18 Pro et pour l'iPhone Fold attendu l'année prochaine. L'iPhone 18 et l'iPhone 18 Air (le mobile fin et léger qui doit remplacer l'iPhone Plus) en seraient quant à eux privés.

Une puce 2 nm et 12 Go de RAM pour l'iPhone 18 Pro

Deux options se dessinent à partir de cette prémisse. Soit, nous aurons deux nouveaux SoC différents, un A20 et un A20 Pro, l'A20 se contentant d'une architecture moins avancée, comme c'est le cas actuellement pour différencier les iPhone Pro des autres. Soit, l'A20 sera la seule puce à être lancée sur cette génération, et l'iPhone 18 standard serait alors équipé d'un SoC plus ancien, comme l'A19 Pro des iPhone 17 Pro.

D'après la même source, Apple ne devrait pas augmenter la quantité de mémoire vive sur la série des iPhone 18. Pour le moment, les smartphones d'Apple embarquent 8 Go de RAM. Cela devrait passer à 12 Go de RAM cette année avec la sortie des iPhone 17, et les iPhone 18 proposeraient donc, eux aussi, 12 Go de RAM. Les iPhone ont toujours été moins dotés en mémoire vive que les smartphones Android. Plus optimisé, le système requiert moins de ressources. Mais avec l'arrivée des fonctions d'IA alimentées en local au niveau de l'appareil, les besoins en RAM ont récemment grimpé en flèche.