Test MSI Force GC300 Wireless : que vaut cette manette à moins de 60 euros ?

La manette MSI Force GC300 Wireless est dédiée au monde du PC. Elle cherche à apporter plus de fonctionnalités que la manette Microsoft Xbox classique, et ce au même prix. Un choix pertinent pour les joueurs ? Réponse dans ce test flash.

Lorsqu’on cherche une manette pour jouer sur PC, le choix naturel se porte vers le pad Microsoft Xbox, le roi du segment. Toutefois, il existe des alternatives. MSI en propose une nouvelle avec la Force GC300 Wireless.

Il ne s’agit pas d’une manette dite « pro », mais d’un pad vendu au même prix que celui estampillé Xbox. Pour séduire, MSI mise sur une prise en main plus efficace, mais surtout sur une personnalisation plus poussée. Un choix pertinent pour le gaming sur PC ? Nous allons le voir tout de suite.

Prix et disponibilité

La MSI Force GC300 Wireless est d’ores et déjà disponible sur le site du constructeur et chez Amazon. Elle est affichée au tarif de 59 euros, ce qui la rend un peu moins onéreuse que la manette Xbox classique (65 euros).

Design et prise en main

Le pad de MSI reprend l’ergonomie de la manette Xbox, avec ses deux sticks asymétriques, son bouton central « Xbox » et ses touches de façade ABXY. A l’arrière, on notre la présence de deux boutons programmables supplémentaires, toujours un plus sur PC. Nous sommes en terrain connu ; quand on prend la manette en main, on est comme à la maison.

En revanche, c’est bien la finition qui laisse à désirer. Que ce soit dans le châssis en plastique grossier ou encore dans les boutons mécaniques un peu rudes, nous sommes loin de la « douceur » de la manette officielle Xbox. En main, nous avons connu plus confortable, mais on s’y fait vite. Seul avantage de design ? Son poids plume de 230 grammes et ses dimensions de 148 x 111 x 68 mm. Une taille de guêpe possible sans rogner sur les vibrations comme le fait la Wolverine de chez Razer.

Bien évidemment, le pad est doté des quatre gâchettes réglementaires. Il est possible de régler les RT LT sur deux niveaux, grâce à deux boutons coulissants. Classique, mais appréciable. Pour le reste, aucune amplitude permise. Pas de stick supplémentaire dans la boîte, il faudra faire avec les sticks concaves accrochés au produit (et agréables sous le pouce). Pas de croix directionnelle alternative non pus. Dommage, puisque celle proposée est tout bonnement affreuse.

Enfin, précisons que la manette se connecte à votre PC de trois manières différentes. En filaire, évidemment, en Bluetooth mais aussi en 2,4 Ghz avec l’aide d’un dongle discret. Pratique et efficace. On trouve un port USB Type-C au sommet du pad ainsi qu’un port Jack 3.5 mm sur la partie inférieure. Tout est en ordre.

MSI nous sert donc un design ultra classique. Si on peut regretter le manque de finition, surtout au niveau des boutons et des matériaux, nous restons face à un pad qui se rapproche énormément de celui de Microsoft. Pas de fantaisie, donc. Une fois ses défauts acceptés, le produit offre une expérience familière, quoiqu’un peu rude. Mais qu’est-ce que cela donne en jeu ? Pourquoi opter pour cette MSI Force GC300 Wireless ?

Une personnalisation logicielle poussée

En jeu, la manette de MSI fait le travail. Si on est d’abord étonnés par la rudesse de ses boutons de façade et par le manque de résistance des sticks, on s’y habitue finalement vite. Alors pourquoi opter pour ce produit plutôt que pour la manette Xbox officielle ? MSI mise sur sa partie logicielle pour convaincre.

La MSI Force GC300 Wireless peut en effet être personnalisée avec le logiciel MSI Center. Ce dernier est déjà installé si vous possédez une carte mère de la marque, et doit se télécharger si ce n’est pas le cas.

MSI Center lance le sous logiciel gaming gear dès que la manette est connectée à votre PC. Il est ainsi possible d’établir plusieurs profils (enregistrés directement dans le pad), en remappant les touches à l’arrière, en établissant des macros, en réglant l’intensité des vibrations ou encore la zone d’activation des gâchettes. C’est appréciable, surtout à ce tarif. Malheureusement, aucune possibilité de paramétrer la résistance ou la zone morte des sticks. Cela n’aurait pas été du luxe, vu leur sensibilité ! Un acte manqué vraiment dommage.

Enfin, évoquons l’autonomie. La MSI Force GC300 Wireless dispose d’une batterie de 600 mAh et promet jusqu’à 20 heures de jeu. Promesse tenue, puisque nous tenons entre 18 et 20 heures. Un gros point fort pour le pad de MSI.

Alors on achète ?

Reste à se poser la question qui tue : pourquoi opter pour la Force GC300 Wireless plutôt que pour un pad Xbox classique à 5 euros de plus ? Objectivement, la manette officielle est bien meilleure. Plus ergonomique, plus confortable et jolie, elle aura la préférence de tous. Il n'y a donc pas vraiment d'interêt pour la quasi-totalité des joueurs d'opter pour MSI plutôt que Microsoft.

Le seul avantage de la MSI réside dans sa personnalisation. Si elle n’atteint pas la précision d’une manette pro à plus de 200 euros, elle permet tout de même d’établir certains paramétrages pour le prix d’une manette « normale ». De fait, la Force GC300 Wireless est conçue pour ceux qui souhaitent un pad à la saveur d’un Pro à un tarif raisonnable et qui sont prêts à sacrifier le confort pour ça.