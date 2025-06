Windows 11 restaure enfin cette petite fonctionnalité si utile de Windows 10 dans la barre des tâches

Windows 11 prépare le retour d'une fonctionnalité de Windows 10 réclamée par les utilisateurs depuis la transition. Un accès plus facile à l'heure avec les secondes, en même temps qu'une vue sur le calendrier.

Quelque fois, le diable est dans les détails. En passant de Windows 10 à Windows 11, les équipes de Microsoft ont parfois fait des choix désagréables à certains utilisateurs. On parle ici de décisions qui sont toutes motivées pas le même objectif : délivrer une interface plus épurée, plus simple d'accès, plus intuitive.

Même si au passage certains se retrouvent chamboulés dans leurs habitudes – faute de cette petite vue qui, même si elle n'est, au fond, pas grand chose, peut faire gagner quelques secondes en vous évitant de jongler entre deux applications. L'une de ces petites choses perdues lors du passage à Windows 11, c'est l'affichage de l'heure en grand format avec les secondes au-dessus du calendrier dans les notifications.

Windows 11 fait revenir cet affichage bien pratique de l'heure, mais manque une occasion de faire encore mieux

Avec Windows 11, en effet, Microsoft avait visiblement conclu que l'heure qui s'affiche déjà dans la barre des tâches n'avais pas besoin d'être répétée au-dessus du calendrier. Or, les toutes dernières build Insider permettent désormais, en option, de réactiver l'affichage de l'heure au-dessus du mois en cours lors de l'affichage du panneau de notifications.

Il y a des raisons de penser, au demeurant, que la firme s'illustre ici dans une nouvelle occasion manquée de simplifier la vie des utilisateurs. En effet, le calendrier par défaut de Windows 11 reste basique au possible. On aurait apprécié, en l'espèce, plus de fonctionnalités, qui en feraient un véritable agenda.

Après tout, ne serais-ce pas l'endroit idéal pour consulter rapidement vos rendez-vous et événements à venir ? En attendant que ce voeu se réalise peut-être un jour (ou pas), si vous êtes Insider, vous pouvez activer très simplement cette nouvelle vue dans les Réglages de Windows.

Pour cela, il suffit de vous rendre dans le panneau permettant de changer les paramètres de date et heure. Puis d'activer l'option proposant d'afficher l'heure dans le centre de notifications. Notez que le paramètre semble lié à la fois aux dernières builds de Windows 11 et à un composant sur les serveurs de Microsoft. Ce qui implique que tous les testeurs ne verront pas le paramètre pour l'instant.