Grosse promo sur le Shark FlexStyle : le sèche-cheveux multifonction est à un prix imbattable

Sharkclean, le spécialiste américain de l’électroménager fait chuter les prix de sa gamme FlexStyle. En effet, sa marque Shark ne propose pas que des aspirateurs : ses sèche-cheveux et stylers multifonction embarquent les meilleures technologies de l’entreprise pour prendre soin de vos cheveux.

Les appareils capillaires n’échappent pas aux transformations technologiques. Ils concentrent désormais de grandes puissances dans un corps compact et léger, tout en offrant une belle polyvalence.

Depuis quelques années, les quelques poids lourds de l’électroménager s’investissent sur ce marché avec des sèche-cheveux et stylers multifonction à la pointe de la technologie. Shark, la marque américaine spécialisée d'électroménager dispose ainsi d’une gamme complète de sèche-cheveux multifonction qui sont proposés à des prix agressifs comparativement à la concurrence.

36% de réduction en ce moment sur la gamme Shark FlexStyle

Le produit phare de cette gamme n’est autre que le Shark FlexStyle HD446EU, un styler et sèche-cheveux 5-en-1. Il fait l’objet d’une double promotion en ce moment. D’abord, il est affiché à 240 € au lieu de 300 €, ce qui correspond à une réduction de 60 € à la base. Grâce au code promo exclusif PAFLEX20JUNE, vous profitez d’une réduction supplémentaire de 20% qui fait passer le prix à 191,99 € au lieu de 299,99 €.

Au final, le Shark FlexStyle HD446EU fait l’objet d’une réduction de 36% qui est très généreuse sachant que ce sèche-cheveux multifonction est déjà moins cher que les modèles équivalents de la concurrence directe.

Enfin, ce sèche-cheveux et styler signé Shark a tout ce qu’il faut pour prendre soin de tous les types de cheveux. Il offre un séchage rapide et puissant grâce à son moteur électronique qui allie performances et efficacité énergétique. L’appareil peut être pivoté à 180° en fonction du mode souhaité (séchage ou styler avec différents accessoires).

Parlant d’accessoire, le Shark FlexStyle en propose 5 : boucleurs à effet Coanda, brosse plate, brosse ovale, concentrateur et diffuseur. Et pour la sécurité et le confort des utilisateurs et utilisatrices l’appareil mesure et régule la température 1000 fois par seconde, de quoi offrir un séchage en douceur, sans dommage thermique.

Le sèche-cheveux multifonction permet également de régler la température sur 3 niveaux, mais aussi de personnaliser le flux d'air.

Enfin, une nouvelle version du Shark FlexStyle est disponible depuis peu avec des caractéristiques identiques, mais 8 accessoires au choix cette fois-ci. Contrairement au modèle classique qui est livré avec tous ses 5 accessoires, vous ne pouvez choisir que 3 accessoires selon vos besoins. Cette version est aussi en promotion.