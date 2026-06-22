“Le premier vélo électrique IA solaire au monde” : le Phosgo Go Ultra 5 a de l’ambition

Doté de fonctionnalités IA et capable de rouler presque 200 km sur une seule charge, le vélo électrique solaire Phosgo Go Ultra 5 promet beaucoup. Comment compte-t-il y parvenir ?

Il n'y a pas que les voitures électriques dans la vie, il y a les vélos aussi. Si beaucoup enfourchent l'un des nombreux vélos à assistance électriques disponibles en libre service dans la plupart des grandes villes, certains préfèrent acheter le leur. Et parmi les fabricants qui cherchent à se démarquer, il y a Phosgo. L'entreprise présente son nouveau Go 5 Ultra comme le premier vélo électrique IA solaire produit en masse.

La fiche technique visible sur le site de Phosgo est impressionnante, mais il faut de suite tempérer vos ardeurs : elle concerne le marché américain. En Europe, réglementations obligent, le vélo est moins puissant. Propulsé par un moteur Bafang M430 de 250 W, sa vitesse maximale est bridée à 25 km/h. À titre de comparaison, le modèle américain intègre le Bafang 750 W et peut atteindre les 45 km/h. Heureusement, la vitesse n'est pas l'intérêt principal du vélo.

Le vélo électrique Phosgo Go Ultra 5 annonce une autonomie impressionnante

Avec sa batterie de 720 Wh, le Phosgo Go Ultra 5 dit pouvoir rouler 193 km sur une seule charge. Une distance rendue possible par le rechargement via l'énergie solaire, qui élimine par la même occasion la nécessité d'emporter un câble avec soi. Les panneaux sont directement intégrées aux roues. Vu leur position, ils sont traités pour résister aux rayures, à l'eau, aux chocs et plus globalement à l'usure.

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L'intelligence artificielle est également de la partie avec un assistant auquel vous pouvez demander des choses en roulant. Par exemple, vous indiquer un bon restaurant japonais proche. En guise d'interface, le Phosgo Go Ultra 5 est doté d'un écran accroché au guidon. Parmi les autres options, on note une alarme anti-vol, un détecteur de chute ou encore un verrouillage à distance. Il existe également un modèle Phosgo Go 5 aux caractéristiques revues à la baisse.

Les deux modèles sont disponibles pour 4 999 et 5 999 dollars respectivement, mais il est possible de bénéficier d'une grosse réduction via une précommande avec dépôt (remboursable) de 50 dollars. Cela vous assure de pouvoir sécuriser l'achat lors de la campagne Kickstarter s'ouvrant en juillet 2026. Les premières livraisons sont prévues dès le mois suivant.