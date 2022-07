Tesla met fin à la gratuité à vie des fonctionnalités GPS

Tesla cherche actuellement à faire des économies, et cela passe également par la suppression de certains services, au détriment des utilisateurs. En effet, le service de connectivité standard, qui permet notamment de profiter des fonctions GPS, était offert à tous les clients Tesla à vie. Ce n'est désormais plus le cas.

Malgré ses excellentes résultats financiers au premier trimestre 2022, Tesla a aujourd'hui besoin de faire des économies. Pour ce faire, la marque a pris plusieurs mesures fortes, à commencer par la vente de la quasi totalité de ses actifs en Bitcoin. Ce qui lui a permis de récupérer pas moins de 936 millions de dollars.

La réduction des coûts tant désirée par Tesla s'est également concrétisée par la suppression des fameux porte-clés livrés avec les Model X et Model S neuves tandis qu'en avril 2022, le constructeur a retiré le chargeur mobile traditionnellement offert avec ses voitures.

Terminé la gratuité à vie de la “connectivité standard” chez Tesla

Vous l'aurez compris donc, il n'y pas de petites économies, même chez le leader mondial de la voiture électrique. Et justement, nous venons d'apprendre que le constructeur californien a décidé d'abandonner la gratuité à vie de la “connectivité standard” de ses voitures électriques.

Au cas où vous le savez pas, Tesla propose aux nouveaux acheteurs d'opter pour deux types d'options de connectivité à l'achat d'une voiture. La formule standard, gratuite jusqu'alors, permet notamment de profiter des fonctions GPS de base (cartographie et navigation) ainsi que l'accès à la musique et aux contenus multimédia via le Bluetooth.

Quant à la version Premium, elle intègre en plus un accès à un navigateur internet, à Netflix, au trafic en temps réel et aux cartes vue satellite, en échange d'un abonnement facturé 13,99 € par mois. Comme vous pouvez vous en doutez, la grande majorité des conducteur se contente de la formule standard, amplement suffisante.

Vers une multiplication des options payantes ?

Désormais donc, la connectivité standard ne sera plus offerte à vie. En effet, elle deviendra payante au bout de 8 ans. Une période certes assez longue, mais qui en dit long sur la stratégie économique du constructeur qui n'hésite plus à rogner sur les différents avantages proposés à ses clients. Surtout, cette décision va à contre-courant de la philosophie de Tesla, qui jusqu'alors se distinguer de ses concurrents en intégrant de nombreuses fonctionnalités supplémentaires à l'achat d'un véhicule.

Pour rappel, de plus en plus de constructeurs ont adopté cette stratégie, à l'image de BMW qui a lancé un abonnement payant à 18€/mois pour avoir des sièges chauffants. Tesla va-t-elle prendre cette voie ? Tout semble l'indiquer.

