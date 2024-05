Tesla : les ventes ne sont pas bonnes en 2024, le constructeur va devoir revoir sa copie

En 2024, Tesla rencontre des difficultés car les résultats des premiers mois sont moins bons que prévu, après une année record 2023. Une nouvelle baisse des prix semble inévitable pour stimuler les ventes, mais les projections restent peu prometteuses.

Depuis l'introduction de la Model S en 2012, Tesla a vu ses ventes augmenter chaque année. Ce nouveau constructeur est ainsi devenu le leader incontesté dans l'industrie des véhicules électriques. Cependant, les premiers mois de 2024 ont montré un changement inquiétant pour l'entreprise basée au Texas. La baisse de 9% dans les livraisons mondiales par rapport à l'année précédente pourrait bien être le premier signe de sa décroissance.

Face aux résultats décevants du premier trimestre 2024, Tesla a réagi en abaissant les prix de ses véhicules. Cette décision intervient à un moment où la concurrence sur le marché des véhicules électriques devient de plus en plus féroce. Des acteurs émergents comme BYD, Nio et plus récemment, Xiaomi en Chine, ainsi que Lucid Motors et Rivian aux États-Unis. En Europe, ce sont principalement Volkswagen avec sa série ID et Volvo avec ses modèles Recharge qui gagnent en popularité. En ajustant ses prix, l’entreprise cherche non seulement à stimuler la demande, mais aussi à maintenir son avantage concurrentiel.

Tesla va avoir du mal à baisser encore ses prix

L'analyste spécialisé sur Tesla, Troy Teslike, a récemment rapporté que les livraisons de Tesla “ne se passent pas bien cette année“. Le constructeur a livré 36 065 véhicules électriques de moins au premier trimestre par rapport à l'année dernière. Et si l'on se fie aux prévisions actuelles, le deuxième trimestre s'annonce encore plus difficile avec une baisse estimée à environ 48 000 unités.

Pour les troisième et quatrième trimestres, les perspectives ne sont guère plus réjouissantes. Il prévoit une croissance négative, surtout pour le dernier trimestre, qui avait pourtant été exceptionnel en 2023. Si ces tendances se confirment, Tesla pourrait terminer l'année avec environ 1,7 million de véhicules vendus, ce qui serait inférieur aux plus de 1,8 million de l'année précédente. En plus de vendre moins de voitures, l’entreprise pourrait aussi pourrait faire face à une réduction de ses marges, donc gagner moins d'argent sur chaque véhicule vendu. Cela signifie qu’il sera difficile de baisser encore les prix sans affecter négativement sa rentabilité.