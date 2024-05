Il laisse le coffre du Cybertruck se refermer sur son doigt pour prouver qu’il est sécurisé, il n’aurait pas dû

Un homme a eu la riche idée de vérifier si oui ou non le coffre de son Cybertruck allait se refermer sur son doigt. Le pire, c'est que juste avant, il a essayé avec un bout de bois qui a été coupé en deux sous ses yeux. Âmes sensibles s'abstenir.

Le Cybertruck, pickup 100 % électrique de Tesla, est l'objet des expériences les plus loufoques depuis sa sortie aux États-Unis. Beaucoup de ses propriétaires le maltraitent d'une manière ou d'une autre, par exemple en tirant sur le véhicule au fusil à pompe. L'idée générale est de démontrer à quel point il est résistant et sécurisé. Entre son allure de tank futuriste et ses vitres en verre blindé qui résistent aux voleurs, il faut dire qu'il ne craint pas grand chose en apparence.

Mais il y a un point précis sur lequel les avis sont beaucoup plus partagés : est-ce que le système de fermeture automatique des portes et des coffres du Cybertruck sont un danger pour nos doigts ? Une vidéo utilisant des saucisses, des carottes ou encore des bananes montre qu'il ne vaut mieux pas les laisser trainer trop près du véhicule. Qu'à cela ne tienne, certains ont voulu le vérifier par eux-même, et sans sacrifier le moindre fruit ou légume.

Laisser le coffre avant du Cybertruck se refermer sur votre doigt est dangereux, la preuve

Le YouTuber Joe Fay publie une vidéo dans laquelle il place son bras, sa main, puis son doigt au niveau du “frunk”, le coffre avant du Cybertruck, au moment où il se referme. Dans les 3 cas, le pickup détecte l'obstacle et remonte immédiatement. Fin de l'histoire donc ? Pas du tout. Des spectateurs commencent à affirmer que le “test du doigt” n'est pas valide : Joe Fay aurait légèrement poussé le “frunk” vers le haut pour forcer sa réouverture. L'homme ne se laissera pas traiter de la sorte.

Dans un nouveau “short” à visionner ci-dessous, il explique qu'il va “mettre son doigt complètement à plat contre le Cybertruck cette fois-ci“. Spoiler : ça tourne mal, comme on dit sur la plateforme. Le coffre continue sa course tranquillement et le conducteur hérite d'un doigt cassé. Pour la sécurité, on repassera. Ce genre de vidéo n'est malheureusement pas rare. Espérons que ça incitera les gens à arrêter et Tesla à déployer une mise à jour pour éviter que cela se reproduise.