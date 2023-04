Tesla assure que les batteries de ses voitures électriques ont une durée de vie impressionnante

Dans son dernier rapport d'impact, Tesla a rendu publiques des statistiques actualisées sur la perte de capacité des batteries des véhicules électriques Model S et X après 200 000 miles (322 000 km).

Bonne nouvelle, Tesla a publié une rare mise à jour sur la dégradation des batteries de ses véhicules électriques, révélant que ses batteries ne perdent qu'environ 12 % de leur capacité après 322 000 km. La dégradation des batteries représente la perte de capacité et d'autonomie au fil du temps avec l'augmentation du kilométrage, ce qui est l'une des principales préoccupations des acheteurs de nouveaux véhicules électriques.

Plus un bloc-batterie peut fonctionner longtemps, plus le véhicule peut rester sur la route, réduisant ainsi l'impact du recyclage sur l'environnement. Tesla a rarement publié des données sur la dégradation des batteries, mais elle l'a fait dans le cadre de son “rapport d'impact” annuel, car ces données sont pertinentes pour calculer l'impact environnemental de ses véhicules électriques.

Les batteries de Tesla sont durables

D’après les données dévoilées par Tesla, ses batteries conservent environ 88 % de leur capacité totale d'origine après 322 000 km de conduite. Ces résultats sont similaires, bien que légèrement moins bons que dans son précédent rapport d'impact.

Précisons également que Tesla ne fait référence qu'à la dégradation des batteries des Model S et X, sans doute parce qu'elle dispose de plus de données à long terme sur ces véhicules. Il est intéressant de noter que le constructeur automobile indique qu'il divulguera bientôt d'autres ensembles de données concernant les nouvelles batteries utilisées dans des véhicules plus récents.

« Le kilométrage n'est qu'un des facteurs de rétention de la capacité de la batterie ; l'âge de la batterie est également un facteur important. Les chiffres de rétention à des kilométrages inférieurs reflètent probablement l'impact de l'âge, tandis que les valeurs de kilométrage plus élevées, qui proviennent de véhicules à forte utilisation, reflètent probablement moins l'influence de l'âge de la batterie. Les performances des nouvelles compositions chimiques (non illustrées ici) peuvent varier, et nous prévoyons d'élargir la divulgation dès que nous aurons suffisamment de données », peut-on lire dans le rapport.

D’après Electrek, les premières données provenant des nouveaux véhicules Model 3 et Model Y montrent également une forte rétention de capacité de moins de 10 % après 160 000 km et de moins de 15 % après 320 000 km, mais peu de véhicules ont atteint ces kilométrages pour l'instant. Il faudra donc attendre encore un peu avant de pouvoir collecter davantage de données pour affiner ce constat.

Il est également important de noter que la dégradation peut varier considérablement en fonction du modèle de véhicule et du bloc-batterie lui-même, notamment les technologies qu’il embarque ou encore la composition chimique des cellules. Electrek affirme par exemple que le pack de 90 kWh de Tesla perdait sa capacité de batterie beaucoup plus rapidement que le pack de 85 kWh.

Ce qui est sûr, c’est que ces chiffres corroborent ceux d’autres études, qui contredisent toutes le mythe selon lequel les batteries électriques ne sont pas durables. Les données montrent aussi que la capacité moyenne de rétention de la batterie reste bien en deçà de la capacité garantie par Tesla dans la garantie de ses véhicules. La dégradation des batteries étant un facteur essentiel pour rendre les voitures électriques plus durables, les dernières données de Tesla viennent donc rassurer les clients sur le fait qu'ils peuvent s'attendre à ce que leurs batteries durent de nombreuses années. Il reste maintenant à voir quand Elon Musk décidera de publier les chiffres relatifs aux Model 3 et Model Y, les voitures les plus populaires du fabricant, qui s'écoulent maintenant à plus d'un million d'unités par an. On s'attend à voir ces chiffres dans le rapport “Impact Report” de l'année prochaine.