Tesla offre 10 000 km de recharge gratuite pour vider les stocks avant 2023

Tesla a trouvé un moyen efficace pour vider les stocks avant la fin de l'année 2022. En effet, le constructeur a décidé d'offrir 10 000 km de recharge gratuite pour tous les acheteurs qui prendront livraison de leur voiture électrique avant le 31 décembre 2022.

Alors que les Tesla Model S et X viennent de faire le retour sur le marché européen après deux ans d'absence, le constructeur a décidé de prendre des mesures pour écouler les stocks restants de Model 3 et Model Y avant la fin d'année.

Aux Etats-Unis par exemple, cela fait des années que la marque n'a pas atteint les 200 000 livraisons par an. D'ailleurs, ces mauvaises performances ont empêché le constructeur de pouvoir proposer à ses clients le fameux crédit d'impôt fédéral d'une valeur de 7500 dollars, l'équivalent américain du bonus écologique français si vous préférez.

Tesla multiplie les offres pour vider ses stocks

Or et comme le révèlent nos confrères du site Electrek, Tesla est bien déterminée à vider ses stocks avant la fin d'année pour atteindre les, aux USA comme en Europe. Et pour ce faire, la marque vient de mettre en place un nouvelle offre promotionnelle. En effet, certains clients en attente de livraison viennent de recevoir un mail de la part de Tesla. Le constructeur compte leur offrir 10 000 km de crédits de Superchargeurs valables pour les deux prochaines années. Voici ce qui est écrit dans le mail.

“Tesla a décidé d'accorder des crédits Superchargeur gratuits, équivalents à environ 10 000 km parcourus, si vous prenez livraison d'un véhicule Tesla entre le 15 et le 31 décembre 2022. Les crédits Superchargeurs gratuits seront crédités sur votre compte Tesla au mois de janvier 2023 et resteront valables pendant une période de deux années calendaires à compter de la date de livraison”.

Il est ensuite précisé que ces crédits gratuits ne pourront pas être transférés sur un autre véhicule ou à une autre personne. En d'autres termes, ils ne seront plus valables si vous vendez votre Tesla dans les deux ans. Fait important, Tesla rejette toute responsabilité si la livraison de votre véhicule n'a pas été effectué avant le 31 décembre 2022, vous privant de fait cette offre.

Quoi qu'il en soit, il s'agit un cadeau intéressant. Si l'on se fie au tarif actuel du kWh, soit 0,66 euros en moyenne, ces 10 000 km représentent une économie de 1640 euros au total. Notez bien que ce n'est pas le seul geste financier opéré par Tesla. En effet, Tesla retire déjà 3000 euros sur ses Model 3 disponibles, faisant ainsi passer la facture à 48 490 au lieu de 53 490 € (ajoutez les 2 000 de réduction du bonus écologique).