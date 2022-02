Tesla permet de recharger gratuitement votre voiture en février 2022, ce qu’il faut savoir

Tesla lance une opération promotionnelle destinée à tous ses clients. Du 11 février au 27 février 2022, la recharge sera gratuite sur certains Superchargeurs pour tous les propriétaires d’un véhicule de la marque. Il y a bien sûr quelques contraintes de temps et de lieu. On vous explique tout !

Nous avons publié un article début février à propos de l’évolution du montant qu’un conducteur doit payer pour rouler avec sa voiture électrique. Le prix du kilowatt a fortement augmenté ses derniers mois, quel que soit le réseau : Ionity, Fastned ou Tesla. Les tarifs ont tellement augmenté aux bornes de recharge que, selon certaines conditions, rouler avec une voiture électrique peut revenir plus cher.

Heureusement, il est possible de rouler moins cher qu’en passant par une borne de recharge. Vous pouvez par exemple recharger votre voiture sur une prise électrique domestique. Mais est-il possible de rouler… gratuitement ? Normalement, non. Mais Tesla a décidé d’offrir à ses clients leur trajet des vacances d’hiver. En effet, les propriétaires d’une Tesla pourront recharger leur voiture gratuitement à l’une des stations Superchargeurs qui participent à l’opération.

Voici quand vous pouvez rechargement gratuitement votre Tesla avec les Superchargeurs

Il y a bien sûr quelques conditions pour profiter d’une recharge gratuite. La première est le jour. L’opération démarre le 11 février 2022 et s’arrête le 27 février 2022. Durant cette période, la gratuité est offerte les week-ends uniquement. Cela commence donc le vendredi et cela s’arrête le dimanche. En outre, il y a une condition d’heure. Vous ne pourrez recharger votre Tesla que durant les horaires de moindre affluence : avant 10 heures le matin et après 18 heures l’après-midi.

Enfin, dernière condition : il faut vous rendre à l’une des stations de charge participantes à l’opération. À en croire le site Dealabs, la liste compte une petite trentaine de stations sur les 80 environ actuellement en exploitation en France. Les autoroutes pour les sports d’hiver sont globalement couvertes. Voilà une bonne nouvelle. Enfin, dernier point, cette offre n’est valable que pour les véhicules Tesla, même si le réseau Superchargeurs est ouvert aux voitures électriques d’autres marques.

Source : Dealabs