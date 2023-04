Tesla : une compacte, un van et même un bus, le constructeur a des projets plein la tête

Tesla vient de publier sur son site internet officiel la troisième partie de son Master Plan. S'il est surtout question de la stratégie sur le long terme de l'entreprise en matière de batterie et de développement durable, le document recèle quelques indices sur les prochains véhicules électriques de la marque.

Comme vous le savez peut-être, Elon Musk a donné une nouvelle conférence Investor Day ce 1er mars 2023. Pour l'occasion, le milliardaire a dévoilé la 3e partie de son fameux Master Plan, que l'on peut résumer comme la stratégie au long terme de la marque.

Ne manquait plus qu'à coucher sur papier ces ambitions… Et surtout de les détailler. C'est désormais chose faite, puisque le constructeur vient de publier un PDF complet du Master Plan 3 sur son site officiel.

S'il est surtout question des projets de Tesla pour électrifier nos moyens de transport comme les voitures, les avions ou les bateaux, ou encore pour chauffer nos maisons et entreprises, ce document contient également quelques indices sur les prochains véhicules électriques de la marque.

Trois modèles mystères pour trois ambitions

La fameuse compacte électrique

Dans le chapitre “Batteries for Transportation”, on découvre notamment la présence de trois véhicules encore non annoncés et voilés par un drap blanc. Le premier d'entre eux se situe dans la catégorie des compactes. Selon les informations fournies par Tesla, cette nouvelle voiture embarquerait une batterie de 53 kWh LFP, soit au lithium-fer-phosphate.

Comme le précise l'entreprise américaine, la densité énergétique plus faible de ce type de batterie en fait le meilleur choix pour les véhicules qui nécessitent une autonomie standard (entre 400 et 500 km), comme des citadines. A l'inverse, le constructeur privilégiera des batteries à haute densité (à forte teneur en nickel) pour des véhicules à longue autonomie. La marque fait référence ici aux cathodes nickel-manganèse à faible teneur en cobalt, actuellement en cours de développement.

Selon les chiffres partagés par Tesla, la compagnie compte écouler pas moins de 42 millions d'exemplaires de ce modèle mystère. Vous l'aurez compris, tout indique qu'il s'agirait de la fameuse Tesla Model 2 compacte à 25 000 dollars. Quoi qu'il en soit, les ambitions sont sérieuses, puisque cet objectif représente le double des ventes des Model 3 et Y (soit les plus grands succès de Tesla).

Un van électrique pour les pros

Concernant le second modèle mystère, Tesla mentionne un fourgon prévu pour le transport de personnes ou de matériaux. Visiblement, ce van sera équipé de la batterie High Nickel, soit les futures 4680. Par extension, on retrouverait le même pack de 100 kWh qui équipe les Model S, Model X et le Cybertruck. Avec un objectif fixé à 10 millions de ventes, ce van s'imposerait donc comme la 3e meilleure vente de la gamme. Notez bien que ce van pourrait bien être basée sur le robotaxi de Tesla annoncé en avril 2022.

Un autobus pour régner sur les transports publics

Venons-en ensuite au dernier modèle évoqué : un autobus doté d'une batterie LFP de 300 kWh. Avec de telles spécifications, Tesla ne semble pas vouloir s'attaquer au marché des autocars de tourisme, mais plutôt proposer une nouvelle offre de transports publics. Pour cause, une batterie LFP de 300 kWh ne permet pas de parcourir de longs trajets. Ici encore, les ambitions sont grandes, avec des prévisions à hauteur de 10 millions de ventes et un parc global de 163 millions d'exemplaires. En combien d'années, ça Tesla ne le dit pas.

Source : Tesla