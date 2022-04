Tesla compte lancer un robotaxi autonome au design futuriste

Tesla a profité du Cyber Rodeo, un évènement pensé comme un véritable show autour des produits de la marque, pour dévoiler un projet surprenant. En effet, le constructeur compte lancer dans les années à venir un robotaxi au design futuriste, disposant d'une capacité de conduite autonome de niveau 5.

Comme vous le savez peut-être, Elon Musk a donné rendez-vous au fans et à la presse ce vendredi 8 avril 2022 pour le Tesla Cyber Rodeo, un évènement pensé comme un show autour des produits actuels et futurs de la marque. Depuis la Gigafactory du Texas, devenue désormais le QG officiel du constructeur, le milliardaire a occupé la scène avec son chapeau de cow-boy et ses Wayfarer noires rivées sur le nez.

En premier lieu, le PDG a confirmé que le Cybertruck arrivera bel et bien en 2023. Une bonne nouvelle pour les millions de clients qui ont précommandé la bête, surtout après les reports de sortie successifs. Le Tesla Roadster, présenté en 2017, débarquera lui aussi en 2023 ! On n'y croyait plus. Quant au Tesla Semi, le camion électrique autonome de la marque, il entrera également en production durant cette même année 2023.

Le patron de SpaceX a profité du show pour donner des nouvelles concernant le Tesla Bot, son robot domestique. D'après ses dires, il sera doté de l'IA la plus puissante au monde, et il devrait rentrer en production en 2023. Décidément, une année importante pour Tesla. En guise de “Last but not Least” ou de surprise de dernière minute si vous préférez, Elon Musk a dévoilé un projet inédit : un robotaxi au design futuriste qui sera exploité dans un tout nouveau service de taxis autonomes.

Elon Musk conclu le Cyber Rodeo avec un robotaxi futuriste

Sans surprise, le véhicule profitera des avancées réalisées par Tesla en conduite autonome. Seulement et contrairement aux véhicules actuels de la marque, ce robotaxi afficherait un niveau de conduite autonome de niveau 5. En d'autres termes, le robotaxi devrait se passer de toute intervention humaine, quelque soit le type de trajet et les conditions de circulation.

Pas de visuels ou d'esquisses à se mettre sous la dent, même si on se doute que le robotaxi en question ressemblera peu ou proue aux rendus des véhicules autonomes dévoilés récemment par The Boring Company, une autre entreprise dirigée par Elon Musk. N'attendez pas non plus une éventuelle date de sortie, le PDG s'étant juste contenter de révéler l'existence du projet, sans plus de précision. Au moins, impossible de se faire de faux espoirs cette fois-ci.

Source : Electrek