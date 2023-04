Limitation à 110 km/h : le gouvernement veut l’imposer aux salariés

Faire passer la vitesse maximale de 130 km/h à 110 km/h sur l'autoroute n'est plus à l'ordre du jour en France. Pour tous en tout cas. En revanche, le gouvernement invite les grandes entreprises à inciter leurs salariés à diminuer leur vitesse.

La limitation de la vitesse maximale sur les autoroutes françaises de 130 km/h à 110 km/h revient régulièrement sur la table. Il s'agissait notamment de l'une des promesses de campagne d'Anne Hidalgo lors de la campagne présidentielle 2022. A l'inverse, Emmanuel Macron a toujours montré son opposition à cette mesure… lors de son premier mandat en tout cas.

Depuis, cette mesure polémique a été évoquée à plusieurs reprises, notamment dans le cadre du Plan Sobriété énergétique du gouvernement en fin d'année 2022. Lorsque les autorités ont exigé que les fonctionnaires réduisent leur allure sur l'autoroute au volant de leurs voitures de fonction, la question d'un élargissement de la mesure à toute la population s'est posée.

Mais afin d'éviter une nouvelle vague de protestation, Elisabeth Borne a rejeté cette idée. Enfin, pas tout à fait. S'il n'est toujours pas question de légiférer sur le sujet, la réduction de la vitesse pourrait bien s'inviter dans le monde professionnel.

Inciter les salariés des grandes entreprises à rouler moins vite

En effet, le gouvernement invite les grandes entreprises françaises, notamment celles inscrites au CAC40 et au SBF120, à inviter leurs salariés à rouler moins vite à bord de leur voiture de fonction. Cela passera par un dialogue social “afin d'ancrer la sobriété dans le temps”. Dans le même temps comme aime le dire le Président de la République, les entreprises devront “fixer des objectifs chiffrés de baisse de consommation d'énergie” et “faire valider ces objectifs par des instances internes élevées” comme leur conseil d'administration. Ensuite, ces engagements devront être mis en avant sur Internet via des portails dédiés comme Les Entreprises s'engagent.

Au passage, le gouvernement rappelle qu'abaisser la vitesse de 20 km/h sur l'autoroute permet de réduire les émissions de CO2 et la consommation de carburant de 20%. En contrepartie, cela ne représente qu'une perte de trois minutes sur un trajet de 50 km. Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, rappelle les enjeux : parvenir à réduire de 40% la consommation en énergie du pays d'ici 2050.