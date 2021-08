Tesla : le nouveau modèle à 25 000 dollars pourrait arriver plus rapidement que prévu

Depuis quelque temps maintenant, nous savons que Tesla prépare une nouvelle voiture électrique plus petite et plus abordable que la Model 3. Celle-ci pourrait bien arriver plus rapidement que prévu, si on en croit une rumeur venue de Chine.

Lors d’une interview avec le célèbre Youtubeur MKBHD en 2018, Elon Musk avait déclaré que Tesla cherchait à fabriquer une voiture entièrement électrique encore plus abordable, qui commencerait à seulement 25 000 dollars. Le PDG du constructeur automobile américain avait de nouveau évoqué le nouveau modèle à l’occasion du Battery Day en septembre dernier, et annoncé son arrivée d’ici 2023.

Cependant, ce mystérieux véhicule pourrait finalement arriver plus rapidement que prévu, si on en croit une information en provenance de Chine. En effet, un leaker confirmé nommé “不是郑小康” sur Weibo a affirmé le prochain véhicule électrique Tesla abordable est déjà en cours de développement en Chine. En effet, d’après lui, le prototype du nouveau modèle est prêt, et les fournisseurs et vendeurs de composants ont déjà été sélectionnés.

La production expérimentale pourrait débuter dès la fin de l’année

Selon le leaker, qui a déjà par le passé dévoilé des informations qui se sont ensuite révélées correctes, la production expérimentale du nouveau véhicule électrique à 25 000 dollars devrait commencer vers la fin de l'année. Cela confirme donc les informations d’un rapport à propos d'un véhicule au positionnement et au prix plus bas que la Model 3 qui avait fuité de la Gigafactory Shanghai. Ce dernier indiquait que la voiture pourrait être livrée dès 2022.

Pour l’instant, on ne sait pas comment va se nommer ce nouveau modèle plus abordable. Certains parlent de « Model 2 », mais il y a finalement peu de chances que Tesla choisisse ce nom. En effet, cela ne collerait pas aux noms précédents des véhicules de l’entreprise, qui forment pour l’instant le célèbre « S3XY CARS ».

De plus, il ne faut pas attendre le véhicule à 25 000 dollars (21 000 euros) en France, puisqu’il faudra ajouter les taxes et le coût de l’import si celui-ci est bien fabriqué en Chine. Sa production à la nouvelle Gigafactory Berlin pourrait donner l’opportunité à Tesla de proposer le véhicule à un tarif plus abordable sur notre marché. De plus, l’arrivée des « Giga presses », ces énormes machines qui vont permettre à Tesla de réduire le nombre de pièces de carrosserie à 2, contre plusieurs dizaines actuellement, devraient également faire diminuer drastiquement les coûts de fabrication de la voiture.

Source : Ray4Tesla