Tesla supprime la date du début de fabrication du Cybertruck, pas de sortie en 2022 ?

Le site web de Tesla ne mentionne plus la date de démarrage de la fabrication du Cybertruck. Auparavant, la page dédiée au pick-up électrique indiquait qu’il entrerait en production en 2022, comme cela avait été promis par Elon Musk fin 2021. Le retrait de la date semble indiquer un possible nouveau report de la fabrication et de la livraison.

Le Cybertruck se fait attendre. Il s’agit peut-être même de la voiture qui a le plus éprouvé la patience des automobilistes. En effet, le pick-up 100 % électrique a été annoncé en 2019, mais il n’est toujours pas disponible à la vente. Pas un seul des véhicules réservés n’a été livré, alors que Tesla, son fabricant, a ouvert les précommandes en 2020. Et il y en a beaucoup, puisque nous rapportions en août 2021 que la marque avait enregistré 1,2 million de réservations.

Quand le pick électrique futuriste sera-t-il enfin disponible ? Officiellement, les premières commandes seront honorées en 2022. En aout 2022, Tesla annonçait un premier report « courant 2022 » après plusieurs mois de rumeurs à propos d’un report du lancement, afin de donner la priorité à la modèle Y. Puis, en septembre 2021, Elon Musk annonçait que le démarrage de la production du Cybertruck ne commencerait que fin 2022, rejoignant ainsi les modèles Semi et Roadster, également repoussés.

Tesla efface de son site la date du début de la production du Cybertruck

Dès lors, plus aucune nouvelle. Si vous vous rendiez jusqu’à très récemment encore sur le site de Tesla, vous pouviez voir une date sur la fiche produit du Cybertruck : « début de production en 2022 ». Or, ce n’est plus le cas. Le site anglo-saxon Edmunds.com rapporte que la mention a été supprimée du site. Elle n’a pas été changée pour une autre date. Elle a juste été supprimée. Évidemment, ce n’est pas très bon signe. Car cela sous-entend que les livraisons ne démarreront pas en 2022. Et contrairement aux reports précédents, il n’y a aujourd’hui aucune échéance.

Ce n’est pas la première fois que Tesla supprime des informations commerciales importantes à propos du Cybertruck. En octobre 2021, la marque américaine décidait d’effacer toute mention sur les modèles et les prix du véhicule. Rappelons que plusieurs motorisations sont attendues, avec un, deux, trois ou quatre moteurs intégrés. La version avec deux moteurs a d’ailleurs été largement plébiscitée lors des précommandes, tandis que le modèle avec un seul moteur pourrait être abandonné, malgré un prix d’achat attractif : moins de 40 000 dollars.

Source : Edmunds.com