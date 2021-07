Cybertruck : Tesla confirme à demi-mot le report de la production en 2022

Toujours attendu pour la fin d'année 2021, le Cybertruck pourrait finalement entrer en production en 2022. C'est en tout cas ce que laisse comprendre Tesla, qui durant la présentation de ses résultats financiers, a pris soin d'éviter le sujet auprès de ses actionnaires.

Comme vous le savez, le Cybertruck, le pick-up électrique futuriste de Tesla, fait partie des véhicules les plus attendus du constructeur américain. En témoigne le million de précommandes d'ores et déjà enregistrées par l'entreprise d'Elon Musk. Lors de sa présentation en 2019, le PDG avait assuré que le Cybertruck serait disponible dès la fin d'année 2021.

Depuis cette annonce, Tesla n'a jamais vraiment officialisé ce calendrier. Et tandis que nous approchons à grands pas de l'échéance, le constructeur se veut étonnamment discret sur les progrès réalisés sur le Cybertruck. Et lors de sa présentation de ses résultats financiers, durant laquelle Tesla a annoncé avoir dépassé le milliard de dollars de bénéfices nets, certains actionnaires ont essayé d'en apprendre plus sur la production du Cybertruck.

D'après nos confrères du site spécialisé Electrek, les porte-parole de l'entreprise ont pris soin d'éviter le sujet au maximum. Ainsi, dans sa lettre aux actionnaires, Tesla mentionne “des progrès” pour aboutir à la production. La seule information confirmée par le constructeur étant que la production du Cybertruck débutera après celle du Model Y à la Gigafactory du Texas.

Tesla reste flou concernant l'entrée en production du Cybertruck

“Nous progressons également dans l'industrialisation du Cybertruck, qui est actuellement prévu à l'usine d'Austin après le Model Y”, a déclaré Tesla. Or, la production du Model Y doit commencer en fin d'année 2021 si l'on en croit le calendrier officiel de l'entreprise. D'ailleurs, dans le tableau trimestriel dédié à sa capacité de production (disponible ci-dessus), on remarque que le Cybertruck est en phase de “développement” et non de “construction”.

Par ailleurs, une déclaration de Lars Moravy, vice-président de l'ingénierie des véhicules chez Tesla, en dit long sur l'état d'avancement du Cybertruck : “Le Cybertruck est à un stade où nous avons terminé l'ingénierie de base de l'architecture du véhicule […] Comme l'a dit Elon, il reprend une grande partie du pack structurel et de la conception des éléments du Model Y construit à Berlin et à Austin. Évidemment, le Model Y a la priorité sur le Cybertruck, mais nous entrerons dans les phases bêta du Cybertruck plus tard cette année, et nous chercherons à augmenter la production à la Gigafactory du Texas après que le Model Y soit opérationnel”.

Vous l'aurez compris, si Tesla attend bel et bien que le Model Y soit entré en phase d'industrialisation, il semble peu probable de voir le Cybertruck en 2021. Et vous, que pensez-vous des déclarations de Tesla ? Dites-le-nous dans les commentaires.

