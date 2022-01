Les voitures électriques ont beaucoup moins de risques de prendre feu que les voitures thermiques

Les voitures électriques ont beaucoup moins tendance a causé des incendies que leurs homologues à essence. C'est ce que révèle une récente étude de AutoInsuranceEZ, qui a compilé les données de plusieurs organismes gouvernementales. Sur 100 000 véhicules, 1530 thermiques ont pris feu, contre 25 pour l'électrique. L'hybride est le plus dangereux avec 3474 départs de feu.

Avec la popularité grandissante des voitures électriques, de nombreux débats quant à leurs avantages réels éclatent un peu partout. On lui reproche souvent de ne pas être vraiment plus respectueuse de l’environnement que sa cousine thermique, ce que plusieurs études viennent régulièrement démentir. Autre point gagnant pour la nouvelle génération : elle est bien plus rentable sur l’ensemble de son cycle de vie, et ce, peu importe l’intensité de son utilisation.

Il convient aussi de comparer les deux modèles sur le sujet de la sécurité. En théorie, une voiture est une voiture et l’élément fondamental de la sécurité reste le conducteur (qui n’est bien entendu pas le seul facteur déterminant dans ce domaine). Un danger récurrent pour les véhicules est notamment le départ d’incendie. Les voitures thermiques, remplies d’essence inflammable, sont en toute logique sujette à ce genre d’accident. Mais à cause de leurs batteries, les électriques ne sont pas en reste, comme l’ont montré les nombreuses vidéos de Tesla en feu.

Les voitures électriques prennent très rarement feu

Alors, qui remporte le combat ? Sur ce terrain, il semblerait que les voitures thermiques ne fassent pas le poids. En effet, d’après une étude d’AutoInsuranceEZ, les voitures électriques n’ont que très peu de risques de démarrer un incendie. Ainsi, sur 100 000 véhicules achetés aux États-Unis, 1530 thermiques ont pris feu en 2020. Ce chiffre monte jusqu’à 3474 chez les véhicules hybrides. Les véhicules électriques, quant à eux, ne sont que 25.

Au total, sur l’année, ils sont 52 à avoir pris feu. En combinant les chiffres des voitures thermiques et hybrides, on atteint les 215 000. Autrement dit, les résultats obtenus par les deux catégories dans ce domaine sont unanimes. Si l’incendie de voiture vous fait peur, optez pour l’électrique. Notons également qu’en 2020, sur 1,4 million d’incendies déclarés, 15 % étaient dus à un véhicule.