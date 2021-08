Tesla reporte la sortie du Cybertruck à 2022, c’est officiel

Tesla vient finalement de confirmer le report de la sortie du Cybertruck. Contrairement aux prévisions initiales de la marque, la production du pick-up futuriste ne débutera qu'en 2022. Les personnes ayant précommandé le Cybertruck devront attendre l'année prochaine pour finaliser la configuration de leur bolide.

En novembre 2019, Elon Musk a présenté le Cybertruck, le premier pick-up électrique de Tesla. Avec son look futuriste et son blindage garanti indestructible, le pick-up a rapidement rencontré le succès auprès des fans de la marque. Aux dernières nouvelles, Tesla comptabilise d'ailleurs déjà 1,2 million de précommandes pour son Cybertruck.

Initialement, Tesla espérait que les premières livraisons de Cybertruck soient organisées avant la fin de l'année 2021. Néanmoins, Elon Musk assurait déjà que l'essentiel de la production de masse n'aura pas lieu avant 2022.

Tesla sortira le Cybertruck, le Roadster et le Semi en 2022

Finalement, Tesla a été contraint de décaler les premières livraisons de son pick-up à 2022. Comme confirmé lors de la présentation de ses résultats financiers, le fabricant automobile a révélé que la production du Cybertruck débutera après celle du Model Y à la Gigafactory du Texas. Comme on le sait, la production du Model Y ne débutera qu'en fin 2021. Actuellement, le Cybertruck est en phase de “développement” et non de “construction”.

Tesla a finalement confirmé le report de la production du Cybertruck sur son site web américain. Désormais, le configurateur en ligne destiné aux Etats-Unis affiche un avertissement de cet acabit sur tous les modèles : “ vous pourrez terminer votre configuration à l’approche de la mise en production en 2022″.

Malheureusement, Tesla ne se montre pas plus précis concernant la date de démarrage de la production de son véhicule. On peut espérer que celle-ci soit prévue au cours des premiers mois de l'année prochaine. Le Cybertruck rejoint donc les autres voitures annoncées par Tesla, mais encore indisponibles sur le marché, dont le Roadster et le Semi, un camion électrique.

Comme le Cybertruck, ils ne sortiront pas avant 2022. Tesla donne la priorité au Model Y. On vous en dit plus dès que possible sur l'arrivée du Cybertruck. En attendant plus d'informations sur le pick-up de Tesla, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.