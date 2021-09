Tesla reporte de nouveau la sortie du Cybertruck, il arrivera fin 2022

Elon Musk aurait tenu une conférence téléphonique avec les employés de Tesla et annoncé le report de son pick-up électrique futuriste, le Cybertruck. Selon le PDG du constructeur américain, il faudra attendre la fin de l’année 2022 avant de le voir arriver.

Comme le rapporte Electrek, le PDG Elon Musk a fait le point sur le planning concernant le Cybertruck, confirmant que le début de la production du pick-up électrique n'interviendra pas avant la fin de 2022. Tesla avait récemment confirmé le report de la sortie du véhicule en 2022, mais nous pensions que celui-ci serait produit en début d’année, puisqu’il était à l’origine prévu pour 2021.

À la suite des déclarations d’Elon Musk, Tesla a mis à jour la page de réservation du Cybertruck pour noter que la production démarrera en 2022. Le PDG a également souligné que les modèles les plus abordables du pick-up électrique ne seraient pas prêts avant 2023. Cela signifie que nous aurons droit au modèle le plus cher à trois moteurs en 2022, puis Cybertruck avec un et deux moteurs en 2023.

Elon Musk annonce de nouvelles fonctionnalités pour le Cybertruck

Même si les livraisons des premiers Cybertruck connaîtront effectivement quelques retards notables, l'attente pour le pick-up entièrement électrique en vaudra probablement la peine, selon les déclarations d’Elon Musk.

En effet, le patron de Tesla avait notamment dévoilé que les portières du Cybertruck ne seraient pas équipées de poignées. Elon Musk n’a pas apporté plus de précisions, mais la voiture pourra probablement être déverrouillée à l’aide d’un smartphone, comme c’est déjà le cas de l’iPhone avec la BMW Series 5.

Elon Musk aurait justifié le report du Cybertruck en annonçant que la priorité allait être donnée à la production de la Tesla Model Y à la nouvelle usine géante Giga Texas. Le PDG a également pointé du doigt la pénurie de puces, qui impacte actuellement la production de voitures à l’échelle mondiale.

Quoi qu’il en soit, on devrait en savoir davantage d’ici les mois qui viennent, puisque les plans de Tesla seront peut-être encore amenés à changer. Le constructeur américain a d’ailleurs également reporté sa supercar Roadster, puisque celle-ci n’est désormais pas attendue avant 2023.

Source : electrek